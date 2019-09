Magda | la mia cucina sexy - Chi è Magda Gessler | la chef polacca più famosa della tv

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) Viene definita dal New York Times come "una combinazione di Martha Stewart, Gordon Ramsay e Nigella Lawson", e nel suo paese d'origine, la Polonia, è considerata una deglipiù preparati e famosinazione. Stiamo parlando di, anche se il suo nome èlena, la cuocadi Food Network, in onda ogni domenica alle 14:45 sul canale 33 del digitale terrestre.Con il suo programma: la mia, racconta di ricette a suo dire italo-polacche in tv, e con la sua simpatia sta riuscendo a conquistare anche l'attenzione e l'affetto dei telespettatori italiani. Ad avvicinarla al nostro Bel Paese, le origini di suo padre, Mirosław Ikonowicz, di origine italo-, esua nonna materna, nata a Venezia.: la mia- Chi è, lapiùtv pubblicato su TVBlog.it 05 settembre 2019 ...

Magda_mavi : RT @DebAttanasio: Stanotte qualcuno ha manomesso i freni della mia auto e di mio padre, che per poco non ha avuto un incidente. I carabinie… - IG_ileana78 : RT @chefcarrara: Mia zia Magda lo faceva sempre al cioccolato... io l’ho rivisitato in maniera un po’ diversa, ecco il mio #zuccotto: base… -