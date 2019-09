MacDonald shock | “ho il cancro” | la confessione del difensore

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Annuncioquello di Angus, ildell’Hull City ha rivelato di essere malato, più di un anno fa era stato costretto a fermarsi per una trombosi venosa profonda, adesso il cancro. “Dopo un anno fuori dal campo e il recentemente ritorno agli allenamenti, il rientro è sembrato più vicino che mai ma questa notizia è stata unocompleto ed è difficile da accettare – ha scrittosul suo profilo Instagram -. Tuttavia, ho la fortuna di avere una famiglia e amici fantastici attorno a me, pronti ad aiutarmi e a superare tutto questo, così come i fantastici compagni di squadra e il club che sono stati con me durante tutto l’anno passato. Mi sto concentrando su questa nuova sfida che mi aspetta. Sarò pronto a combattere e farò tutto il possibile per tornare su quel campo”. Nelle ultime ore è arrivato anche il messaggio ...

