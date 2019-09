M5S va subito all' attacco dei Benetton | Le concessioni autostradali vanno

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) “Leairimosse”: così Manlio Di Stefano, deputato M5S e sottosegretario agli Esteri del primo governo Conte a 24Mattino, su Radio 24. E prosegue: “Le, come tutte lein Italia,riviste, non è possibile avere dei monopoli senza obblighi di reinvestire in manutenzioni. Non mi interessa se icon i loro capitali vogliono investire in altro, ho un problema quando prendendo una concessione non fai manutenzione e causi 43 morti. Nelleche andremo a rimodulare va inserito l’obbligo di reinvestire una quota fissa in manutenzione, va rivisto tutto perché oggi non hanno obblighi i concessionari”. E conclude: “Se Atlantia vuole investire in Alitalia quello è libero mercato, non posso dire aidi non investire più”.

