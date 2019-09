L’uragano Dorian acquista potenza e si dirige verso le coste USA | alle Bahamas morte e

L’uragano Dorian ora minaccia gli USA : incubo alluvioni e tornado - si teme marea di oltre 3 metri. Milioni di evacuati [FOTO e VIDEO] : Dopo aver seminato morte e devastazione alle Bahamas, L’uragano Dorian continua a fare paura e a minacciare gran parte della costa orientale degli Stati Uniti, dalla Florida alla Virginia, nonostante sia stato declassato alla categoria 2. L’incubo maggiore è quello delle alluvioni che, secondo le previsioni degli esperti, potrebbero raggiungere livelli record sommergendo intere regioni. Dorian ora è sostenuto da venti che soffiano a ...

Papa Francesco : “Una preghiera per le vittime delL’uragano Dorian” : “Io vorrei invitarvi a dire una preghiera per le vittime degli uragani nelle Bahamas, per quelli che hanno perso tutto, la casa, anche la vita. C’e’ stata una distruzione terribile. Ognuno lo dica come vuole ma si preghi per le vittime dell’uragano nelle Bahamas“: lo ha dichiarato Papa Francesco parlando con i giornalisti sul volo che lo sta portando a Maputo, in Mozambico. L'articolo Papa Francesco: “Una ...

L’uragano Dorian è a 180 chilometri dalla Florida dopo aver devastato le Bahamas : La tempesta si trova in queste ore a circa 180 chilometri dalla costa statunitense. Pur avendo perso potenza rimane molto pericolosa e l'allerta è alta anche in Georgia, Carolina del sud e del nord. Intanto le Bahamas sono state devastate e la conta ufficiale delle vittime non è ancora disponibile.Continua a leggere

L’uragano Dorian ha devastato le Bahamas : Sono morte 7 persone e secondo il primo ministro del paese è un numero che aumenterà nei prossimi giorni; e poi ci sono gravi danni a edifici e infrastrutture

L’uragano Dorian rade al suolo le Bahamas : in un video ciò che resta di Abaco. Continua la sua corsa verso la Florida mentre aumenta la velocità [FOTO e VIDEO] : Dorian perde forza ma aumenta la sua velocità, diventando così ancora più pericoloso. E inizia una prima conta dei danni, avvilente: il 60% dell’isola di Grand Bahama è inondato dalle acque, Abaco distrutta. Il National Hurricane Center (NHC), con base a Miami sostiene che Dorian, che ha scaricato fino a 76 centimetri di pioggia sulle Bahamas, è declassato da una categoria 3 a categoria 2 sulla scala dei cinque livelli di vento. Poi ha ...

Dorian - stime di danni per decine di miliardi mentre L’uragano ora minaccia la costa Usa : Dorian ha lasciato in queste ore un'eredità di distruzione e morte nelle isole al largo della Florida, con un bilancio estremamente provvisorio di cinque vittime finora accertate, almeno 13.000 abitazioni o palazzi distrutti o gravemente danneggiati, un’intera isola senza elettricità e soccorsi che non possono finora raggiungere i luoghi più colpiti

L’uragano Dorian è stato declassato alla categoria 2 : L’uragano Dorian, che tra domenica e lunedì ha causato grandi devastazioni alle Bahamas e che si sta ora dirigendo verso le coste statunitensi, è stato declassato alla categoria 2 della scala Saffir-Simpson con cui si misura l’intensità delle perturbazioni. Lunedì Dorian

Allerta Meteo - conferme sull’arrivo delL’uragano Dorian in Europa la prossima settimana : le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e ...

L’uragano Dorian stazionario sulle Bahamas da oltre 24 ore : Grand Bahama devastata - case invase dall’acqua fino al primo piano [VIDEO SHOCK] : L’uragano Dorian si è indebolito alla categoria 3, portando venti di 201km/h. Nonostante l’indebolimento però, rimane stazionario, centrato a nord della parte centrale dell’isola di Grand Bahama, dove è riportata una Storm Surge (innalzamento del livello del mare) catastrofica. Alcune parti di Grand Bahama, soprattutto la parte centrale, hanno trascorso ben oltre 12 ore sotto i venti di massima intensità delL’uragano Dorian. Dalle prime ore di ...

Luca Parmitano fotografa l’occhio delL’uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY] : L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian ...

Luca Parmitano fotografa l’occhio delL’uragano Dorian dalla Stazione Spaziale [GALLERY] : L’occhio dell’uragano Dorian è stato fotografato dalla Stazione Spaziale dall’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano: in due diversi tweet, a distanza di 24 ore, ha pubblicato 2 gruppi di 4 foto che mostrano la progressione della tempesta. Il primo gruppo è uno “zoom dentro la tempesta Dorian“, e mostra l’uragano in rafforzamento, mentre il secondo gruppo riprende “Dorian ...

5 persone sono morte per L’uragano Dorian alle Bahamas : Ora si sta spostando verso la Florida, ma nel frattempo si è indebolito passando dalla categoria 4 alla 3

Dorian flagella le Bahamas da 36 ore - almeno 5 morti. L’uragano verso gli Usa a 240 km/h - milioni evacuati. Il peggiore ciclone dell’Atlantico : Sono almeno 5 le vittime dell'uragano Dorian che flagella le Bahamas da 36 ore e che si dirige lentamente verso gli Usa dove sono sono state ordinate evacuazioni per milioni di persone in Florida, Georgia, Carolina del Sud e del Nord. Anche in Virginia e' stato dichiarato lo stato di emergenza. La prima vittima identificata alle Bahamas e' stato un bimbo di 8 anni, Lachino McIntosh, morto annegato. almeno 13.000 le abitazioni distrutte, ...

Dorian flagella le Bahamas da 36 ore - almeno 5 morti. L’uragano verso gli Usa - milioni evacuati : Sono almeno 5 le vittime dell'uragano Dorian che flagella le Bahamas da 36 ore e che si dirige lentamente verso gli Usa dove sono sono state ordinate evacuazioni per milioni di persone in Florida, Georgia, Carolina del Sud e del Nord. Anche in Virginia e' stato dichiarato lo stato di emergenza. La prima vittima identificata alle Bahamas e' stato un bimbo di 8 anni, Lachino McIntosh, morto annegato. almeno 13.000 le abitazioni distrutte, ...