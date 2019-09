Fonte : leggo

(Di giovedì 5 settembre 2019) Diversi lettori hanno segnalato a Leggo un disservizio legato aldella, il06.9939, servizio per la prenotazione delle visite e degli esami diagnostici e specialistici...

ToninoPiesco : Lunghe attese per il numero ReCup 069939: le proteste dei cittadini. La Regione Lazio chiede spiegazioni alla socie… - Biber0n1 : @MinervaMcGrani1 Mah c è rimasta la speranza di una sanità adeguata ma temo che gli obiettivi del nuovo ministro sa… - Pippo_1 : RT @davidedesario: Lunghe attese per il numero ReCup 069939: le proteste dei cittadini. La Regione Lazio chiede spiegazioni alla società ch… -