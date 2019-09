Lukaku e il razzismo | il NYT fa a pezzi il calcio italiano

Bonucci : Su Lukaku “Possiamo sconfiggere il razzismo”. Su Emre Can “La comunicazione è importante” : Leonardo Bonucci difensore della Juve e della Nazionale italiana ha parlato alla vigilia della gara contro l’Armenia toccando anche i due temi fondamentali della giornata. I cori razzisti all’indirizzo di Lukaku Bonucci: “Razzismo? Ci sono i mezzi per prendere i colpevoli” “È una situazione delicata, ci sono i mezzi per prendere i colpevoli. Non è corretto generalizzare, ma possiamo prenderli per non farli più entrare negli ...

Inter - la folle lettera degli ultras a Romelu Lukaku : "Quello di Cagliari non era razzismo" : Gli ululati razzisti di Cagliari ai danni di Romelu Lukaku hanno fatto il giro del mondo e lasciato uno strascico di polemiche, alimentate da un post su Instagram dello stesso centravanti dell'Inter dopo il match vinto dai nerazzurri contro la compagine sarda ("Il calcio è un gioco amato da tutti e

Inter - tifosi contro Lukaku! Lettera sui cori di Cagliari : “non è razzismo - volevano solo innervosirti. I media strumentalizzano” : La Curva Nord dell’Inter scrive a Romelu Lukaku dopo lo sfogo social sui cori di Cagliari: i nerazzurri negano la matrice razzista e invitano il proprio giocatore ad accettare qualsiasi forma di provocazione degli ultras avversari “Dopo l’ennesimo teatrino mediatico di luoghi comuni sul presunto razzismo degli Ultras, orchestrato da chi vuole raccogliere i soliti e facili consensi popolari frutto dell’ignoranza, la Curva Nord Milano ...

Gazzetta : la curva nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...

Inter - la curva nord scrive a Lukaku : “Non è razzismo - in Italia lo facciamo per un altro motivo” : Inter, la curva nord scrive a Lukaku in merito ai buu razzisti e gli insulti ricevuti a Cagliari domenica scorsa in occasione del match contro i nerazzurri La curva nord scrive a Lukaku, oggetto di cori razzisti in occasione di Cagliari-Inter. Secondo gli ultras nerazzurri “gli Italiani non sono razzisti”, ma si tratterebbe di un “teatrino mediatico di luoghi comuni su un presunto razzismo degli ultras, orchestrato da chi vuole ...

Razzismo - Lukaku riceve la solidarietà del Cagliari ma ora lottiamo : Romelu Lukaku chiede unione nella battaglia al Razzismo, il Cagliari esprime la propria solidarietà e promette impegno. Il giorno dopo gli insulti

Lukaku dopo l'episodio di Cagliari : 'Uniamoci e combattiamo il razzismo' : Durante la partita Cagliari-Inter, il giocatore neroazzurro Romelu Lukaku è stato preso di mira dai tifosi avversari con fischi e insulti razzisti. Oggi, l'attaccante ha deciso di lanciare un forte messaggio attraverso il suo canale Instagram. Nel testo, Lukaku ha ricordato che anche altri calciatori in passato siano stati presi di mira per il colore della pelle. Inoltre, ha anche ribadito l'appello ai colleghi e alle società sportive per ...

Dal Cagliari solidarietà a Lukaku (ma non c’è mai la parola razzismo) e difesa del popolo sardo : A proposito dei buu razzisti a Lukaku nel corso di Cagliari-Inter, la società ha diramato un comunicato ufficiale in cui però la parola razzismo non compare mai e c’è una difesa del popolo sardo. Il club chiede inoltre aiuto non si capisce per cosa. Il Cagliari Calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma non meno deprecabili episodi verificatisi alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter. Il Club ribadisce una volta di ...