“Lui c’è…” 10 anni senza Mike Bongiorno | la confessione della moglie Daniela Zuccoli

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sono passati diecidalla morte di: l’amato conduttore è venuto a mancare l’8 settembre del 2009, all’età di 85, a causa di un infarto, lasciando un grande vuoto.era il re dei quiz e uno dei conduttori che ha fatto davvero la storiatelevisione italiana. A ricordarlo con affetto è la vedova, ex stilista e produttrice tv che, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha aperto il suo cuore e raccontato il loro amore appassionato durato 40. “Tutti i giorni, ancora oggi – ha detto la– incontro persone che per strada mi dicono: ‘Ci manca’.manca al Paese, non era solo un bravo presentatore: lui la tv l’ha inventata. Ha un posto nella storia e nella cultura italiana e un posto nel tinello e nel soggiorno di ogni famiglia”. Ed è vero:era un’istituzione. Un volto familiare, uno di casa. E la sua ...

