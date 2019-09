L' oroscopo del giorno 7 settembre | 2ª sestina | sabato all' insegna della Luna in Capricorno

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) L'del2019 è felice di annunciare l'ingressonel campo del, proprio nella giornata d'inizio weekend. Questo, pertanto, sarà davvero molto particolare per alcuni dei sei segni in analisi: ricordiamo che in questa sede saranno presi in considerazione i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario,, Acquario e Pesci. A risultare vincenti sia in amore che nel lavoro, come da titolo, saranno senz'altro gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del. Infatti, a portare fortuna e tanta positività a quest'ultimi, oltre allanel segno, sarà lo spettacolare trigono astrale generato in contemporanea da Venere, Mercurio, Sole e Marte attualmente in Vergine. Vista tale abbondanza, l'Astrologia non ha alcun dubbio a riguardo in merito alla "top del", elevando al primo posto in classifica i nativi nel predetto ...

BlitzQuotidiano : Oroscopo Scorpione del 6 settembre 2019. Caterina Galloni: magnetici… - savvucciu : @fra_tante La mia ex moglie che più che cancro è un tumore,vincerà alla lotteria? Ed io che come nik name sono sitt… - FrancyFavotto : #Oroscopo del #sesso. #Bacio, ogni #segnozodiacale ha la sua #specialità -