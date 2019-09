Lorella Cuccarini si sfoga dopo le accuse e lancia una frecciatina a Heather Parisi

Fonte : dilei

(Di giovedì 5 settembre 2019)silericevute per il suo ritorno in Rai euna. Il prossimo 9 settembre la conduttrice tornerà in tv con La Vita in Diretta insieme ad Alberto Matano. Il suo ritorno nell’azienda di Viale Mazziniuna lunga assenza ha causato non poche polemiche soprattutto per via di alcune affermazioni sovraniste che non erano state apprezzate dall’ex collega. Le due showgirl si erano scontrate su Twitter con un botta e risposta infuocato, frae stoccate. PocoGrand Tour, programma condotto dalla, era stato chiuso e la rivale ne aveva approfittato deridendola per il flop. In questi giorni la conduttrice ha presentato La Vita in Diretta e nel corso della conferenza stampa si è tolta qualche sassolino nella scarpa prendendosela con chi non aveva criticato in passato la chiusura ...

giuliabottini : Lorella Cuccarini, con Alberto Matano alla conduzione di 'La vita in diretta': 'Sovranista? Il mio lavoro parla per… - VanityFairIt : La conduttrice risponde alle polemiche sul suo ritorno in Rai #Cuccarini #LaVitaInDiretta - crochets_monia : RT @giuliaselvaggi2: Sto cercando di vedere i lati positivi del nuovo governo e cioè che non ci saranno: la Maglie, la Meloni, Caio Giulio… -