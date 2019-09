L’occhiolino di Conte a Di Maio | Costa che batte i tacchi | De Micheli emozinata Il

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) Stessa formula, gesti diversi per i ministri delbis che questa mattina hanno giurato al Quirinale. Tra occhiolini, mani tremanti e saluti militari, vediamo chi si è distinto e perché nel corso della cerimonia. Generale di brigata, il ministro dell’Ambiente Sergioha battuto i, all’uso militare, prima di pronunciare la rituale formula di giuramento, giunto a un passo dal tavolo dove lo attendevano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe. Alfonso Bonafede, confermato titolare della Giustizia, ha giurato da ministro con la mano sul cuore davanti al presidente della Repubblica.Paola De, ministra delle Infrastrutture in quota Pd, è apparsa visibilmente emozionata e con la mano tremante al momento della stretta con il capo dello Stato.Quanto al presidente del ...

repubblica : Di Maio giura come ministro degli Esteri: l'occhiolino del premier. Il video - repubblica : RepTv Di Maio giura come ministro degli Esteri: l'occhiolino del premier - eziomauro : Conte bis, Di Maio giura come ministro degli Esteri: l'occhiolino del premier -