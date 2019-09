Lo studio del Mediterraneo dallo spazio | sarà visto con gli occhi dei satelliti

Il GPS per lo studio delle deformazioni della crosta terrestre : l GPS è ormai entrato a far parte della vita quotidiana di tutti noi, visto il crescente numero di dispositivi di uso comune che hanno al loro interno un ricevitore GPS (navigatori per auto, smartphone, tablet, orologi). Ma vediamo per quali scopi era nato e soprattutto come viene utilizzato in ambito geofisico, il sistema GPS. Originariamente sviluppato negli USA per scopi militari negli anni Settanta del secolo scorso, il GPS (Global ...

Uno studio commissionato dalla UEFA mostra il divario del calcio in Europa : Uno studio commissionato dalla UEFA, riportato da calcio e Finanza, sulla distanza tra i 5 maggiori campionati europei e gli altri, dimostra il divario finanziario e tecnico di Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia che stanno monopolizzando i migliori calciatori e i soldi derivanti dai diritti televisivi Lo studio contrassegnato come “privato e confidenziale”è stato rivelato dall’Associated Press è stato commissionato dalla UEFA a ...

Paola Barale : 'Mike Bongiorno? Mi ha fatto un culo in studio - davanti a tutti'/ La rivelazione della showgirl : Paola Barale ha affiancato per anni Mike Bongiorno a La ruota della fortuna. La showgirl ricorda le celebri gaffe del conduttore e il loro rapporto.

Noventa - la villa del delitto all’asta : nello studio di Freddy ancora la foto di Isabella : nello studio di Freddy Sorgato, oggi in carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, c'è ancora la foto della 55enne che campeggia sulla scrivania. Destinata all'asta per risarcire i parenti di Isabella, la villetta di Freddy a Noventa Padovana è oggi meta di potenziali acquirenti. Chi visita quella che fu la villa dell'orrore oggi la trova esattamente come l'ha lasciata lui, tra tazzine del caffè e detersivi pronti all'uso.Continua a leggere

Tirreno Power - studio Cnr : “Dal 2001 al 2013 aumento della mortalità del 49% nell’area della centrale a carbone di Vado Ligure” : Un aumento della mortalità del 49% in tutta l’area intorno alla Tirreno Power di Vado Ligure. È questo il dato registrato dalla ricerca dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle eicerche (Cnr-Ifc) relativa agli anni dal 2001 al 2013 e pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment. La centrale del Savonese fu avviata nel 1970 e alimentata a carbone fino al 2014, quando la procura di Savona fece fermare ...

Erc - 37 italiani vincono le borse di studio del Consiglio Europeo della Ricerca : ma solo 18 lavorano in Italia : I Ricercatori Italiani spiccano anche stavolta nella classifica dei finanziamenti dell’Erc, il Consiglio Europeo della Ricerca (Erc) che nel suo ultimo bando ha stanziato 621 milioni per aiutare le carriere di 408 giovani Ricercatori. In tutto gli Italiani sono 37, ma soltanto 18 lavorano in 13 istituzioni Italiane. I fondi Erc vengono dati ai vincitori dell’Erc Starting Grant competition che fa parte del programma di Ricerca e innovazione ...

Snam - medici e No Hub : "studio conferma pericolo polveri - gravi incongruenze del Ministero : L'Aquila - Domani riunione per l'AIA della Centrale Snam, documento di medici per l'Ambiente Valle Peligna e Coordinamento No Hub del Gas "Nuovo studio conferma che le polveri uccidono ma il Ministero non valuta il particolato secondario prodotto dalla centrale. Obbligo di legge riaprire la V.I.A.". Il paradosso: il Ministero fa finta di nulla sulla centrale ma bacchetta la Regione Abruzzo per non aver considerato ...

Un esame del sangue per stabilire se si morirà per malattia nei successivi dieci anni : il risultato di uno studio tedesco : Un team di ricercatori del Max Planck Institute in Germania, specializzato in biologia dell’invecchiamento, ha messo a punto un esame del sangue in grado di stabilire “quanto una persona possa essere vulnerabile ai principali fattori di rischio per la mortalità“, come si legge sul Time e sul The Daily Mirror. Quello elaborato in Germania è uno studio – pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications – ...

Cuphead : lo studio di sviluppo ha condiviso gli spartiti musicali del gioco : studio MDHR ha condiviso una serie di spartiti musicali dedicati alla colonna sonora di Cuphead. Questi spartiti sono suddivisi in vari livelli di abilità e saranno disponibili anche per le bande dei licei e professionisti.I prezzi partono da 30 dollari e includono brani come "Carnival Kerfuffle", "Floral Fury" e "Threatenin' Zeppelin", oltre a molti altri. Se siete appassionati di jazz e sapete suonare qualche strumento allora questa è ...

Trattamento del dolore - lo studio : “Partner può avere effetto analgesico” : Omnia vincit amor. L’abusata citazione di una frase di Virgilio potrebbe tornare utile anche per descrivere la ricerca in cui si sostiene che l’amore combatte il dolore: un partner può avere un effetto analgesico. Non chiunque, ma il compagno o la compagna che sono in grado di far battere il cuore. Il sentimento della persona cara, secondo uno studio internazionale condotto dall’Università delle Isole Baleari di Palma di Mallorca e ...

Android studio 3.5 riceve otto mesi di correzioni e miglioramenti delle prestazioni e il supporto di Chrome OS : Google ha dedicato otto mesi allo sviluppo di Android Studio 3.5, incentrate quasi esclusivamente su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, oltre al supporto di Chrome OS. Il team ha lavorato principalmente sul migliorare la qualità dello strumento in base al feedback degli sviluppatori e alle statistiche di utilizzo. L'articolo Android Studio 3.5 riceve otto mesi di correzioni e miglioramenti delle prestazioni e il supporto di ...

Cambiamenti climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

Tumori - nessun rischio dai cellulari? Una petizione chiede il ritiro dello studio Istisan : Rielaborare – rivedendo la metodologie e le conclusioni in funzione di una maggiore tutela della salute pubblica – l’indagine che ha ‘scagionato’ i cellulari dal sospetto di favorire l’aumento di Tumori al cervello: il Rapporto Istisan (‘Esposizione a radiofrequenze e Tumori: sintesi delle evidenze scientifiche’), realizzato da un gruppo multidisciplinare di esperti di diverse agenzie italiane ...

Come prolungare la vita della batteria e ricaricare lo smartphone? Ecco i dati di uno studio : Attenzione a Come posate lo smartphone sui caricatori wireless: se disallineato, le elevate temperature ed i tempi di ricarica più lunghi deterioreranno più velocemente la batteria. L'articolo Come prolungare la vita della batteria e ricaricare lo smartphone? Ecco i dati di uno studio proviene da TuttoAndroid.