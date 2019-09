Livorno | operaio di una nave da crociera cade in mare e annega

Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il lavoratore stava pulendo alcune strutture esterne della Vision of the Seas, una delle navi della Royal Carribean che periodicamente attraccano allo scalo portuale di. I colleghi l'hanno visto precipitare e non tornare più a galla. Il corpo è stato recuperato dopo diverse ore dai Vigili del Fuoco.

