LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 4 settembre Bencic ed Andreescu in semifinale!

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) - AZZURRO IN SEMIFINALE! Ora il romano attende il vincitore del match tra Nadal e Schwartzman : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 0:24 Ora in semifinale arriverà il vincente della sfida tra Nadal e Schwartzman, con ovviamente lo spagnolo favorito. Il romano potrà giocare con la mente sgombra sapendo di aver già superato ogni più rosea aspettativa. 0:21 Ci ha ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 5-2 - break dell’azzurro che è ad un game dalla storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Dritto stratosferico di Monfils dopo uno scambio durissimo, il francese ci prova con i denti a rimanere in partita. 40-40 Doppio fallo di Berrettini, non bisogna perdere la concentrazione. 40-30 Prima e dritto micidiale sul quale si salva Monfils, ma poi arriva lo smash puntuale di Berrettini, match point! 30-30 Sbaglia la volèe del serve and volley Berrettini, peccato perché la scelta ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 3-2 - tensione alle stelle nel decisivo quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Vola via il dritto di Monfils, Berrettini mantiene la calma! 30-15 Cross micidiale di Berrettini! Tutti in piedi, colpo prodigioso che piega sulle gambe Monfils! 15-15 Dritto semplice sbagliato da Berrettini che termina in corridoio. 15-0 Risposta di dritto alle stelle di un Monfils nel pallone. 4-2 Scappa il dritto a Monfils, break dell’azzurro! 0-40 Altro serve and volley ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 2-1 - Berrettini guadagna un break ma lo riperde immediatamente! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Scappa la risposta stoppata a Berrettini. 15-0 Risponde bene Berrettini ma Monfils trova un passante stupendo. 2-1 Ennesimo dritto in rete di Berrettini che regala il controbreak all’avversario. 40-A Altro dritto in rete di Berrettini che affretta i tempi quando non dovrebbe. 40-40 Accelerata con il dritto di Berrettini stoppata dal nastro, l’impressione è che non sia ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 3-6 - si decide tutto al quinto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Servizio potente e rovescio a chiudere, battuta tenuta a zero dal romano. 40-0 Altra prima ingiocabile, bene Matteo! 30-0 Servizio vincente per Berrettini. 15-0 Lungo il dritto di Monfils. INIZIA IL quinto set! 3-6 Altro servizio vincente, si decide tutto al quinto set! 40-15 Prima vincente del francese, due set point. 30-15 Doppio fallo di Monfils che forza la seconda. 30-0 Nastro ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 2-5 - romano chiamato a servire per rimanere nel set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Nastro avverso che respinge un dritto molto potente del romano. 15-0 Trova l’incrocio con il dritto Monfils, non riesce a rispondere Berrettini. 3-5 Monfils quasi si scansa sulla seconda dell’azzurro, il francese punterà tutto su questo game in battuta. 40-15 Risposta del francese che non passa. 30-15 Dritto al corpo di Monfils che prende in controtempo Berrettini. 30-0 ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 1-4 - break del transalpino nel quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Servizio e dritto, game impeccabile giocato dal romano. 40-0 Risponde con troppa aggressività Monfils sulla seconda di Berrettini e palla che esce. 30-0 Prima vincente di Berrettini al corpo dell’avversario. 15-0 Prima e dritto per trovare di nuovo sicurezza, dai Matteo! 1-4 Ace trovato da Monfils che mantiene un turno di battuta fondamentale. A-40 Batte bene Monfils, Berrettini ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 6-2 - romano dominante nel terzo set - sogno semifinale sempre più vicino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Altra risposta che non supera il nastro, il francese tiene il servizio a zero. 40-0 Risposta di Berrettini in rete. 30-0 Monfils trova la riga con il dritto. 15-0 Tentativo di pallonetto che non premia Berrettini. INIZIATO IL QUARTO SET. 6-2 Basta il primo all’azzurro premiato dal solito dritto micidiale, 2-1 e sogno semifinale sempre più vicino! 40-15 Prima, dritto ed infine ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 2-1 - break del romano nel terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Buona prima di Monfils 30-30 Affossa malamente il dritto in rete Monfils, cercando malissimo la palla 30-15 Esce il pallonetto di Berrettini con Monfils a rete 15-15 E ancora una violenta bordata di dritto di Berrettini! 15-0 Recupero di rovescio appena largo di Berrettini 3-1 Berrettini, conferma ancora con il dritto il break di vantaggio il romano! 40-15 Spinge ancora con il dritto ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 0-1 - il romano porta a casa il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Bordata di dritto di Monfils, che però finisce fuori 30-15 Servizio e dritto di Monfils 15-15 Mette in rete il dritto Berrettini 0-15 Comincia con un altro doppio fallo Monfils, è il sesto 1-1 Violento dritto lungolinea in uscita dal servizio di Berrettini, che rimette facilmente la situazione in parità 40-15 Seconda di Berrettini gestita malissimo da Monfils perché salta parecchio 30-15 ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 4-3 - momenti complicati per entrambi al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Berrettini, stavolta è settimo ace per davvero, tiene la battuta il romano dopo esser rimasto indietro 0-30. Matteo poi si lamenta del fatto che si scivoli, cosa che qualche minuto fa aveva segnalato anche Monfils. Effettivamente qualche piccola goccia di pioggia è stata vista cadere. Vantaggio Berrettini, non è ace solo perché Monfils tocca appena la palla 40-40 Torna a rete Berrettini, ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 3-2 - il romano recupera e poi salva altre tre palle break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ace di Monfils, il suo secondo 0-30 Sbaglia anche di dritto Monfils, cercando l’incrocio delle righe, altro momento critico per il francese 0-15 Doppio fallo di Monfils 3-2 Berrettini, che con un servizio vincente salva un game da tre palle break e si porta avanti nel set! Vantaggio Berrettini, ancora un ace, il sesto, con traiettoria strettissima 40-40, 3a parità: Berrettini trova ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 1-2 - break del francese anche nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto lungolinea vincente di Berrettini, una soluzione che fino ad ora aveva spesso cercato e non trovato 2-2 break BERRETTINI! C’è l’errore con la volée alta di dritto di Monfils, primo reale momento di calo del francese 15-40 Servizio e dritto Monfils, restano due palle break al romano 0-40 TRE PALLE break BERRETTINI, ancora un errore di dritto di Monfils 0-30 Sbaglia il ...

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 0-1 - break del francese anche nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Monfils non consente mai a Berrettini di prendere vantaggio nello scambio, alla fine il romano sbaglia di dritto 15-15 Servizio e dritto di Monfils 0-15 Doppio fallo di Monfils 0-1 break Monfils, doppio fallo di Berrettini che cede di nuovo la battuta 15-40 Due palle break Monfils, continua a non funzionare il dritto di Berrettini che finisce in rete 15-30 Strepitosa risposta vincente di ...