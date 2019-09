LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | 5 settembre | si comincia con il trap

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Greta Luppi tra le juniores fa 23/25 e con 45/50 e si porta al quinto posto. 13.16 Arriva il risultato della prima serie di Silvana Stanco, che fa segnare 24/25. 13.14 Jessica Rossi fa 22/25, per un totale di 46/50, che la fa scivolare in sesta piazza. 13.13 Seconda serie senior femminile: Fiammetta Rossi centra un altro 24/25 e va in testa con 48/50. 13.01 In pedana Greta Luppi. 12.49 23/25 Gaia Ragazzini invece fa 23/25 e si porta a quota 42/50, attualmente decima. 12.48 Sofia Littame fa 25/25 nella seconda serie e si porta momentaneamente in testa con 47/50. 12.40 A breve dovrebbero salire in pedana per la seconda serie anche le donne senior. 12.20 Non giungono ancora notizie da Lonato circa l’ultimo gruppo delfemminile. 12.01 Stanno per riprendere le competizioni con il secondo gruppo delle donne junior. 11.30 Le ...

