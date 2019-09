LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 5 settembre Tanto equilibrio | in campo

Fonte : oasport

(Di giovedì 5 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:38 BRASILE-MONTENEGRO 41-38: Entra nella partita anche Leandrinho Barbosa, 4 punti per lui quando siamo a pochi istanti dall’intervallo 10:36 TURCHIA-REPUBBLICA CECA 9-4: Poderosa partenza dei turchi, con 5 punti di Erden e 4 di Cedi Osman 10:33 TURCHIA-REPUBBLICA CECA 2-0: Inizia con il botto la partita di Semih Erden, con una schiacciatona! 10:31 GERMANIA-GIORDANIA: Inizia anche il match che vale il terzo posto nel girone G a Shenzhen 10:31 TURCHIA-REPUBBLICA CECA: Inizia la “win or go home” tra turchi e cechi! 10:28 BRASILE-MONTENEGRO 33-31: Arriva la tripla dell’ex Sutor Montegranaro Marquinhos per siglare la parità, replica Vucevic, ma è Garcia prima con i due punti, poi con la rubata per la (quasi) tripla ancora di Marquinhos a lanciare il Brasile. Time out Montenegro 10:26 CANADA-SENEGAL 33-32: ...

