L'Italia indica Paolo Gentiloni per il ruolo di commissario europeo : Paolo Gentiloni è il candidato delL'Italia per il ruolo di commissario europeo. Lo si apprende da fonti Ue. Il nome dell'ex premier e ministro degli Esteri è stato comunicato a Bruxelles nella serata di ieri. Quello di Gentiloni, aggiungono le stesse fonti, è l'unico nome indicato dalL'Italia. Gentiloni, 64 anni, è stato presidente del Consiglio dal 12 dicembre 2016 al ...

Open Arms - gip : “Italia era obbligata a indicare porto sicuro”. Possibile omissione d’atti d’ufficio e sequestro di persona : Spetta al primo Paese contattato dalle persone “in pericolo in mare” il coordinamento delle operazioni di salvataggio. E se il ministero, nel caso specifico della Open Arms si tratta del ministero dell’Interno, non assegna il Pos (Place of safety) alla nave che ha effettuato il soccorso, si configura il reato di omissione di atti d’ufficio. Nel caso della Open Arms, è ipotizzabile anche il reato concorrente di “sequestro ...

L’Italia non ha indicato un commissario europeo : Il termine ultimo scade oggi, e domani diventeremo l'unico paese a non avere indicato il proprio candidato: e poi?

Crisi - Conte sente la Merkel e si prepara al G7 di Biarritz da dimissionario. Entro il 26 deve indicare il nome Italiano per la Commissione : Il giorno dopo l’intervento in Senato le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Giuseppe Conte è rimasto lontano dai palazzi e dalla Capitale. Una pausa fuori dai riflettori per recuperare e prepararsi al G7 di Biarritz in agenda nel fine settimana da premier dimissionario, pur se in carica per il disbrigo degli affari correnti. Mentre a Roma iniziavano le consultazioni, l'”avvocato del popolo” come da sua ...

La Germania prepara investimenti anti-crisi : un'indicazione utile all'Italia : Alla vigilia di una preoccupante fase di recessione economica, la Germania si prepara a varare un piano anti-crisi da 50 miliardi. È una scelta importante, che può suggerire una serie di considerazioni utili anche per l’Italia. La prima è semplice: in momenti di difficoltà è proprio la spesa pubblica la leva indispensabile per evitare che la crisi economica e sociale si aggravi. Lo aveva ben ...

Hellas Verona - parla Juric : tutte le indicazioni del tecnico a due giorni dalla Coppa Italia : “La Cremonese è una squadra molto forte per la Serie B: ha una proprietà che investe molto e quindi non sarà affatto facile. Noi però vogliamo fare bella figura. E’ la prima partita ufficiale, quindi ha decisamente la sua importanza. Noi abbiamo tanti giocatori nuovi, che dovranno adattarsi al più presto, ma tutti stanno lavorando bene“. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric a due giorni di ...