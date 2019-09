L' isola di Einstein | l' edizione del 2019 ha registrato oltre 9 mila visitatori

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Metti un'che incanta per le sue bellezze naturali e per le sue risorse ambientali, una ripartenza in grande stile del festival internazionale scientifico unico per la modalità con cui la scienza è raccontata attraverso i linguaggi dello spettacolo e per le iniziative dedicate a promuovere il valore della ricerca. L'diè tornata dopo due anni ad offrire questi scenari sul suggestivo sfondo del Lago Trasimeno, in Umbria. L'dihapresenze record per l'L'delche ha visto l'Polvese trasformarsi, per la sesta volta, nell'di, haun numero di presenze record: sono stati superati i novedurante i tre giorni del festival scientifico, dal 30 agosto al 1° settembre. Il pubblico ha premiato la formula degli spettacoli scientifici rappresentati e divulgati con l'obiettivo di far ...

