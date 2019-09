L’ira del deputato sikh col turbante contro Johnson | “Quando si scuserà per frasi

L’iran ha liberato 7 membri dell’equipaggio della petroliera britannica che aveva sequestrato a luglio : L’Iran ha liberato 7 dei 23 membri dell’equipaggio della petroliera britannica che aveva sequestrato a luglio, ha detto Erik Hanell, l’amministrato delegato della Stena Bulk, l’azienda proprietaria della nave. L’annuncio della liberazione era stato dato mercoledì, ma non si sapeva quando

L’iran rilascerà 7 membri dell’equipaggio della petroliera britannica che aveva sequestrato a luglio : Sette dei 23 membri dell’equipaggio della Stena Impero, la nave petroliera britannica che l’Iran aveva sequestrato a luglio, nello stretto di Hormuz, saranno rilasciati. Lo ha detto ad AFP Erik Hanell, l’amministrato delegato della Stena Bulk. Hanell ha detto che la decisione

Il ricollocamento dei migranti della nave Eleonore e l'offerta francese alL’iran : DALL'ITALIA “Programma chiuso. Ora tocca alla squadra” dice Di Maio. Il 79 per cento degli iscritti alla piattaforma Rousseau ha votato a favore della nascita di un nuovo esecutivo assieme al Pd, con Conte premier. Nicola Zingaretti, segretario dem, dice: “Con la chiusura del lavoro programmatico

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - Serbia già dominante - Polonia e Venezuela lottano punto a punto. E’ il turno della Russia. Bene L’iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) Iran 49-31 Porto Rico: intervallo lungo a Guangzhou. La tripla di Yakhchalidehkordi ha chiuso i primi due quarti di gara mandando negli spogliatoi gli iraniani a +18. Polonia 53-44 Venezuela: nuovo tentativo di fuga della Polonia. Il solito Ponitka (già 15 per lui) ricomincia a ...

Taekwondo - Mondiali Cadetti 2019 : i risultati dell’ultima giornata. L’iran conclude in bellezza con due medaglie d’oro : Oggi si è svolta la quarta ed ultima giornata di gare dei Mondiali Cadetti di Taekwondo 2019. All’Universal Sports Palace di Tashkent (Uzbekistan) atleti con età compresa tra i dodici e i quattordici anni si sono sfidati per gli ultimi cinque titoli in palio. L’Iran ha ancora una volta evidenziato il proprio dominio, arricchendo il proprio bottino con altre due medaglie d’oro. La Russia si è aggiudicata la prima gara di giornata, ...

Skam Italia cancellata - il rammarico del regista Ludovico Bessegato e L’ira dei fan contro TIMVision : Ci avevano sperato tutti, almeno fino alla notizia di Skam Italia cancellata. Lo annuncia con rammarico il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato attraverso una storia su Instagram, in cui comunica la decisione presa da TIMVision: Fra poco esce una mia intervista in cui spiego cosa è successo e qual è il futuro di Skam Italia. Non saranno belle notizie. Ma voglio che sappiate che sia io che Cross Productions che gli attori abbiamo ...

L’ira del M5s dopo il sì alla Tav : “E’ un regalo a Macron”. E Salvini tira dritto : “Si farà - non si torna indietro” : La mozione depositata in Senato dal Movimento 5 stelle e' servita solo a tenere il punto su una battaglia storica. Bruxelles ha ricevuto ieri la lettera con cui l'Italia conferma il proprio impegno ad andare avanti con la Torino-Lione, in risposta alla sollecitazione dell'Inea, l'agenzia per l'innovazione e le reti infrastrutturali della Commissione europea. La missiva, partita venerdì sera da Roma nell'ultimo giorno utile, e' siglata da un ...

L’iran ha liberato 9 dei 12 membri dell’equipaggio della nave MT Riah arrestati il 13 luglio nello stretto di Hormuz : L’Iran ha liberato nove dei dodici membri dell’equipaggio della nave MT Riah, battente bandiera di Panama, che erano stati arrestati lo scorso 13 luglio a sud dell’isola di Larak, nello stretto di Hormuz, che divide il Golfo Persico dal Golfo

Volley - Mondiali Under 21 2019 : l’Italia si sbarazza delL’iran e vede la semifinale - Lavia e Gamba indemoniati : L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-1 (25-23; 25-22; 20-25; 31-29) ai Mondiali Under 21 di Volley maschile e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata di categoria, alla nostra Nazionale basterà una sconfitta al tie-break contro l’Argentina per raggiungere l’obiettivo ma potrebbe anche essere sufficiente un set contro l’Albiceleste in caso di quoziente punti ...

Calciomercato Torino - si offre l’eroe delL’iran : ipotesi Beiranvand : Calciomercato Torino – Il Torino è alla ricerca di vice-Sirigu e nelle ultime ore circolano veramente sorprendenti sul Calciomercato dei granata. La squadra di Walter Mazzarri è reduce da una stagione ottima, il forfait del Milan ha permesso ai granata di staccare il pass per l’Europa League, imminente l’esordio. Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte portiere, idea affascinante nelle ultime ore: nel mirino è finito ...

Trump : “Abbiamo distrutto un drone delL’iran. Ci siamo difesi” : Una nave militare Usa ha abbattuto un drone iraniano nello stretto di Hormuz. Solo quattro settimane fa Teheran aveva abbattuto un velivolo di sorveglianza USA sorvolando lo spazio aereo internazionale nella stessa area, in quello che i funzionari americani all'epoca hanno definito un "attacco non provocato".Continua a leggere

Cosa rimane dell’accordo sul nucleare con L’iran : (foto: Getty Images) Lo storico accordo firmato nel 2015 dall’Iran e dal cosiddetto gruppo 5+1 formato da Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia, Cina e Germania, che limitava la capacità di Tehran di arricchire l’uranio in cambio della rimozione di alcune sanzioni internazionali, rischia di diventare carta straccia. L’Iran ha annunciato nei giorni scorsi che non intende più rispettare gli obblighi previsti dal trattato, dal ...

Europa pavida - complice delL’iran : “Qualsiasi stolto può capire che l’Iran non intende cessare i suoi sforzi per acquisire un’arma nucleare”, scrive Eldad Beck. “Ma l’Unione europea e i suoi principali rappresentanti, Germania, Francia e Gran Bretagna, si rifiutano di capire. Dopo che l’Iran ha annunciato d’aver apertamente violato l

Nuova imboscata del M5s sulla Sicurezza - L’ira dei leghisti : Nel mirino del MoVimento Cinque Stelle ora c'è pure il Decreto Sicurezza bis. Altro provvedimento bandiera della Lega, dopo quello sulle Autonomie sui cui finora prevale l'ostruzionismo sempre dello stesso M5s. Il fuoco amico dei pentastellati sulla legge contro l'immigrazione clandestina è già scattato. Oggi alle 15 scadrà il termine di presentazione degli emendamenti e per il governo sarà il primo banco di prova. E c'è già chi è pronto a ...