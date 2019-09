L’ex bracciante Teresa Bellanova è un ministro con la terza media E ne ha tutto il

Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Sui social si sprecano i commenti indignati di quanti considerano ladi, neoper le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Governo Conte Bis, inadeguata al ruolo per cui è stata nominata. La verità è cheè stata una, una sindacalista e ha maturato una lunga esperienza politica.

Astra_x_Aspera : @balduroberto @luigidimaio @GiuseppeConteIT ...io mi ci sono 'appiccicato' (e poi l'ho pure bloccata). È una 'ex si… - VittorioDiDio : Ma la ex bracciante agricolo Teresa Bellanova, coadiuverà forse Di Maio agli Esteri? L'alto spessore culturale dei 2 è palese.. - Zbarskij : @RitaVagnarelli @Moonlightshad1 Ex bracciante, una che il lavoro duro l’ha conosciuto, eppure... -