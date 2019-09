Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) A Berlinopresenta la sualinea di, cercando di donarelinfa ad una tipologia di prodotti che negli ultimi anni, con il diffondersi diphone con display sempre più grandi, ha via via perso quote di mercato. Come? Aggiungendo ai dispositivi, anche quelli dalle forme più tradizionali funzionalità didisplay. Se a CESaveva presentato alcuni modelli diAndroid con base/speaker abbinata supportati da Alexa, ad IFA arriva con dispositivi che per le funzionalità diDisplay utilizzano speaker e microfoni integrati nel dispositivo stesso come il nuovoe loM8, appoggiandosi in questo caso a Google Assitant. Loè l’evoluzionecelebre linea didi, caratterizzati da una sagoma cilindrica lungo uno dei bordi ed un supporto integrato che permette di posizionarli su una ...

Noovyis : (Lenovo, da IFA 2019 tutte le novità dei pc portatili Yoga e ThinkBook) Playhitmusic - - Noovyis : (Lenovo Yoga SmartTab, nuova vita al tablet all’insegna della smart home) Playhitmusic - - Corriere : Lenovo aggiorna i suoi Pc Yoga e ThinkBook. E inizia il rilancio del marchio Motorola -