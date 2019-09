Le spettacolari immagini dell’uragano Dorian visto dallo Spazio

Avvistato meteorite nei cieli di Sardegna - Spagna - Francia e Algeria : le spettacolari immagini [FOTO e VIDEO] : A una settimana dalla notte di San Lorenzo, gli astri tornano a far sognare i più romantici: una scia luminosa ha illuminato il cielo di Sardegna , Spagna , Francia e Algeria . Un meteorite ha attraversato il cielo, schiantandosi probabilmente in mare. Si è trattato di un meteorite metallico del peso di un chilo che il contatto con l’atmosfera ha reso incandescente e luminosissimo. La scia tracciata dall’oggetto giunto dallo spazio è ...

Palombari del Comsubin fanno esplodere 20 ordigni nelle acque della Sicilia per mettere il mare in sicurezza : immagini spettacolari [FOTO e VIDEO] : I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno concluso oggi una delicata operazione subacquea nelle acque di Altavilla Milicia (PA) attraverso la quale sono stati neutralizzati 20 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura ...