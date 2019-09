Le Redmi AirDots sono un successo | oltre tre milioni di unità vendute finora

Le cuffie true wireless Redmi AirDots sono in offerta con spedizione dall’Italia a 21 euro : Le cuffie true wireless Redmi AirDots , le migliori tra i modelli economici, sono in offerta su eBay a poco più di 20 euro , spese di spedizione incluse. L'articolo Le cuffie true wireless Redmi AirDots sono in offerta con spedizione dall’Italia a 21 euro proviene da TuttoAndroid.

Le Redmi AirDots sono un successo : oltre un milione di unità vendute in un solo mese : Le Redmi AirDots sono l'ennesimo successo del sub brand di Xiaomi: ne sono state vendute oltre un milione di unità in appena un mese. L'articolo Le Redmi AirDots sono un successo: oltre un milione di unità vendute in un solo mese proviene da TuttoAndroid.