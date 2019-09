Le foto delle Bahamas devastate

Uragano Dorian : la devastazione delle Bahamas inondate viste dallo spazio [foto] : Ecco la prima mappa delle inondazioni che hanno devastato le Bahamas al passaggio dell’Uragano Dorian: l’immagine in alto, relativa al 2 settembre, mostra in azzurro le zone allagate, soprattutto vicino alla città di Marsh Harbour, nelle isole Abaco. Una distruzione impressionante, messa in evidenza dagli esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA rielaborando i dati catturati dal satellite Sentinel-1, tra i protagonisti del ...

È morto Peter Lindbergh - addio al celebre fotografo delle top model : Si è spento il 3 settembre a 74 anni il fotografo Peter Lindbergh. L’annuncio è arrivato sul suo account Instagram. Nato a Leszno nel 1944 è stato un grande della moda, immortalando, spesso in ritratti in bianco e nero, le più celebri top model per le cover delle riviste patinate. La sua caratteristica era di cogliere sempre le star quasi senza trucco e in pose molto naturali. View this post on Instagram ...

Ecco alcune delle feature del comparto fotografico di HONOR 20S : Nonostante i problemi con il governo USA, HONOR ha continuato a lanciare nuovi smartphone e uno dei modelli che presto saranno annunciati è HONOR 20S L'articolo Ecco alcune delle feature del comparto fotografico di HONOR 20S proviene da TuttoAndroid.

Chiara Ferragni posta delle foto con Fedez - ai fan non sfugge un dettaglio : Chiara Ferragni posta delle foto sul suo profilo Instagram, ma ai suoi follower non sfugge un dettaglio Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ogni volta che posta qualcosa sui social per qualcuno c’è sempre qualcosa che ‘non va’ oppure ‘di strano’. Oggi la bella influencer ha postato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie […] L'articolo Chiara Ferragni posta delle foto con Fedez, ai fan non sfugge ...

Google foto pronta a rendere i dispositivi di casting delle cornici digitali : Google Foto 4.23.0.265533473, arrivata di recente sul Google Play Store, contiene al suo interno una funzionalità nascosta molto interessante, che i colleghi di XDA sono riusciti ad attivare. L'articolo Google Foto pronta a rendere i dispositivi di casting delle cornici digitali proviene da TuttoAndroid.

foto incredibili delle cholitas - le (coloratissime) wrestler boliviane : Il Fotografo Todd Antony ha documentato la tradizione delle lottatrici boliviane in una nuova serie dal titolo Flying cholitas. Le donne ritratte, tutte indigene aymara, competono in questo sport indossando sottovesti voluminose, gonne colorate e top di pizzo a maniche lunghe che costituiscono una divisa folkloristica altamente riconoscibile, e oggetto di grande entusiasmo da parte dei fan della disciplina. Le cholitas sono l’eredità di ...

Le foto delle alluvioni in Spagna : A Madrid e nelle regioni vicine le strade sono diventate fiumi di fango e gli abitanti hanno spalato la grandine: il brutto tempo è diretto verso l'Italia

Inter - l’esordio è uno show : Lecce annientato con la ‘sagra delle prodezze’ - segna anche Lukaku [foto] : Inter-Lecce, LIVE – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di Liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. ...

La top-10 delle donne più hot dell’estate : tra gli scatti in topless stravincono le sexy italiane [foto] : Agosto è da sempre considerato il momento clou dell’estate, il mese più “caldo” per i tradimenti, il momento dell’anno in cui le coppie scoppiano ed in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini. E, proprio in questa occasione, Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, ha voluto stilare ...

Blake Lively compie gli anni e Ryan Reynolds conquista tutti sui social con delle foto “hot” : Ryan Reynolds in tendenza sui social e questo significa solo una cosa: anche quest'anno la missione è compiuta. Blake Lively compie gli anni oggi ma i fan aspettavano solo una cosa ovvero i mitici auguri social del marito e il padre dei suoi figli e poco fa tutti sono stati accontentati. I commenti vip non mancano così come quelli dei comuni mortali che si sono ritrovati a sfogliare una serie di foto in cui Ryan Reynolds è bello e perfettamente ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - vince lo spettacolo : errori delle difese e della squadra arbitrale [foto] : Fiorentina-Napoli 3-4 – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus, è spettacolo al Franchi prima, durante e dopo la gara tra Fiorentina e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul mercato con acquisti importanti come Manolas e Lozano. Anche la Fiorentina ha speso bene con gli arrivi di Pulgar, Boateng, Lirola e Ribery su tutti. Grande entusiasmo al Franchi nel pre-partita con il giro d’onore di ...

È morto Carlo Delle Piane Aveva 83 anni. Ha recitato con Sordi - De Sica e Avati foto : L’attore aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. La notizia è stata data dalla moglie Anna Crispino