Fonte : ilmattino

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il ritorno in Rai della finale dicontinua a scatenare polemiche. Leall'amministratore delegato Fabrizio Salini per chiedere di annullare la messa in...

piave79 : Le associazioni femminili scrivono all'ad Rai: «Stop a Miss Italia» - serenafiona : RT @pwnrome: #Inclusionedonna + grande alleanza associazioni femminili in Italia sostiene diritto femminile ad essere parte importante dell… - FunaroFrancesca : RT @pwnrome: #Inclusionedonna + grande alleanza associazioni femminili in Italia sostiene diritto femminile ad essere parte importante dell… -