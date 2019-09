Lashawn Daniels è morto | ha firmato i successi di Michael Jackson e Lady Gaga

Tragico incidente stradale - morto Lashawn Daniels autore di Lady Gaga e Beyonce : Big Shizz, produttore e cant autore , è morto in un incidente stradale nella Carolina del Sud. Aveva scritto le canzoni più famose di artisti come Lady Gaga , Beyoncè e Jennifer Lopez, È morto tragicamente all’età di 41 anni il musicista statunitense Lashawn Daniels , per tutti Big Shizz. Il produttore nato nel New Jersay è stato vittima di un fatale incidente d’auto avvenuto nella notte del 3 settembre scorso nella Carolina del Sud. A ...

Lutto nel mondo della musica : il cantautore Lashawn Daniels è morto in un terribile incidente d’auto : È morto improvvisamente LaShawn Daniels, songwriter americano autore di innumerevoli successi per artisti di fama mondiali per esempio Beyoncé, Whitney Houston, Jennifer Lopez e Michael Jackson. Come ha fatto sapere il suo portavoce JoJo Pada, LaShawn Daniels è deceduto in seguito alle conseguenze di un incidente d’auto. Una tragedia senza precedenti: l’uomo aveva solo 41 anni. Vinse un Grammy Award per la Miglior canzone R&B nel 2001 per ...