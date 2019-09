La violenza nel Brasile di Bolsonaro

Il vicesindaco eletto con la Lega nel Veronese e la maglia che incita alla violenza sulle donne. Il Carroccio : “E’ di Fdi”. Loro : “Non è dei nostri” : E’ stato chiamato sul palco della sagra di Roveré Veronese (Verona) per l’estrazione della lotteria. E Loris Corradi, vicesindaco eletto in lista con la Lega, ha sfoggiato con nonchalance una maglietta rossa con una scritta che incita alla violenza contro le donne: “Se non puoi sedurla, puoi sedarla”. Non solo: quando la presentatrice dello spettacolo l’ha letta, sono partite alcune risate dal pubblico. Una scena ...

Arancia Meccanica nel comasco : rapina e violenza sessuale : Identificati e arrestati due giovani magrebini e una ragazza incensurata, residente nel comasco. Tre ragazzi sono stati accusati e arrestati a Cadorago, per avere commesso un’aggressione di gruppo sfociata poi in violenza sessuale. Proprio come nel film Arancia Meccanica. Sono stati i Carabinieri di Lomazzo a incastrare i giovani, grazie anche alle riprese delle telecamere di sicurezza. La brutale aggressione è avvenuta lo scorso 9 ...

Donald Trump contro i videogiochi : creano una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato il ruolo svolto dai videogiochi nella creazione di una cultura della "glorificazione della violenza nella nostra società" durante un briefing alla Casa Bianca.Non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni da intraprendere riguardo alla violenza nei giochi. I commenti facevano parte di un più ampio appello a reagire alle sparatorie di massa durante il fine settimana che hanno lasciato ...

La neonata ritrovata nel Tevere è morta per asfissia. Sul corpo della piccola segni di violenza : Sarebbe l’asfissia la causa della morte della neonata ritrovata senza vita sabato poco dopo le 16 nel fiume Tevere, all’altezza del Ponte di Mezzocammino, nella Capitale.Lo ha stabilito il primo risultato dell’autopsia effettuata sul corpo della piccola dal medico legale di Tor Vergata, Mirko Massimilla, su incarico dell’aggiunto, Maria Monteleone, e del pm, Silvia Santucci. Secondo quanto si apprende, sul corpo della ...

violenza sulle donne - Fico : “Spadafora intervenuto nell’ambito delle sue competenze. Dimissioni? Certo che no” : C’è motivo per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità, Vincenzo Spadafora, di dimettersi? “Certo che no”. Ha risponto così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine della conferenza organizzativa della Cisl, commentando le parole del vicepremier Matteo Salvini. “Quando interviene pubblicamente interviene nel’ambito delle sue competenze, perché ha analizzato un ...