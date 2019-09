“La sua fotocopia” Francesco Facchinetti | la sorella Alessandra è identica

Governo - Di Maio conferma : “La sua nascita dipende dal voto su Rousseau” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, si rivolge ai suoi ministri e sottosegretari e ribadisce un concetto fondamentale per la nascita del nuovo Governo: dipenderà tutto dall'esito del voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau. "Se i votanti daranno il via libera, bene. Altrimenti si rimette tutto in discussione", è il ragionamento di Di Maio.Continua a leggere

De Luna : “La decisione della Juve è la versione societaria del tifo demenziale della sua curva” : Repubblica Torino intervista lo storico Giovanni De Luna. Nato a Battipaglia, vive a Torino dal 1961. Tifa Juventus. Eppure, per la decisione della Juventus di vietare l’acquisto dei biglietti per il match contro il Napoli allo Stadium ai nati in Campania, il 31 agosto non potrebbe andare allo stadio. Lo storico definisce la scelta del club “grottesca e paradossale”. La Juve, spiega, penalizza proprio i suoi tifosi. “Si ...

Gerry Scotti - chi è la sua compagna. “La amo - per lei ho resistito alle Letterine” : È forse uno dei volti più amati della televisione, sorridente, divertente, capace, preparato. In una parola sola, anzi due: Gerry Scotti. Lo storico presentatore di Mediaset compie oggi sessantatré anni e si è raccontato in una lunga intervista esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera. Le sue parole ricalcano la sua carriera ma soprattutto aiutano a disegnare i contorni di un grande personaggio, amato e stimato da tutti. Gli inizi di Gerry ...

Gerry Scotti compie 63 anni : “La mia sessualità ha resistito alle letterine - amo Jessica Fletcher” : Il 7 agosto, Gerry Scotti festeggia 63 anni. Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Corriere.it. Quello che viene fuori è il ritratto di un uomo che ha saputo resistere al fascino delle letterine, che non si perde un episodio de 'La signora in giallo' e che coltiva il suo lato avventuroso grazie alla passione per il mare e per la moto : "Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se ...

“Viaggio nel profondo blu : dal Mare allo Spazio” : “La Terra è il posto migliore dove la vita ha la sua massima espressione” [GALLERY] : Nella bellissima atmosfera serale dell’Oasi di Marevivo, sotto un cielo stellato che generosamente ha offerto alla serata la migliore rappresentazione della bellezza dello spazio, si è svolto il seminario “Viaggio nel profondo blu: dal Mare allo Spazio”, organizzato nell’ambito delle attività del progetto Halykòs – Prevenzione ambientale e valorizzazione della Foce del Fiume Platani e delle attività di sensibilizzazione e pulizia delle spiagge ...

“La sua puntura può essere letale”. Già il primo caso in Italia : Un viaggio meraviglioso si è trasformato in un incubo. Un 30enne di Treviso è stato colpito dalla febbre Dengue, malattia tropicale di origine virale. Viene trasmessa dalla puntura delle zanzare tigre. L’uomo era appena rientrato da Bali quando ha avvertito i primi sintomi. La notizia è stata riferita su Leggo. I sintomi che si presentano nello stadio iniziale sono simili a quelli di una normale influenza: febbre, mal di testa e dolori ...

Orso M49 - associazioni : “La fuga dal recinto non costituisce una prova della sua pericolosità” : “La vicenda dell’Orso M49 è ormai nota a tutti in tutta Italia e da più parti arrivano i tentativi di evitare che anche questa storia finisca con la morte dell’animale come nei casi passati di Daniza e di KJ2. Dopo gli appelli e i ricorsi presentati separatamente, le associazioni ENPA, LAC, LAV, LIPU, LNDC Animal Protection e WWF Italia hanno inviato congiuntamente una diffida al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio ...

Mattia Torre - l’incipit de “La linea verticale” - il libro in cui l’autore ha raccontato la sua malattia : Mattia Torre, scrittore, sceneggiatore e autore tv, morto ieri dopo una lunga malattia, aveva raccontato nel libro “La linea verticale” la sua battaglia contro il cancro. Di seguito l’incipit del libro, pubblicato da Baldini+Castoldi nel 2017 e poi diventato una serie tv. «Appena ho saputo di essere malato, ho subito pensato al mio funerale, ho immaginato come doveva essere: doveva essere molto doloroso. Perché i funerali più ...