La mancata collisione fra il satellite di SpaceX e quello dell’Esa indica che dobbiamo

Fonte : wired

(Di giovedì 5 settembre 2019) IlAeolus in una ricostruzione artistica (immagine Esa/Atg Medialab) La colpa è di un bug nell’on-call management system ha fatto sapere, dopo ore di equivoco silenzio,. In soldoni, un problema nella notifica degli allarmi: per questo, lunedì mattina, a circa 320 chilometri dalla Terra, Starlink 44, undella costellazione lanciata a maggio dalla compagnia di Elon Musk, ha rischiato di schiantarsi contro Aeolus, il gioiello per l’osservazione del pianeta dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Il danno sarebbe stato grave e – letteralmente – esponenziale: centinaia di (milioni di dollari in) frantumi e ognuno dei pezzi improvvisamente trasformato in un oggetto fuori controllo, i cosiddetti space debris, che come proiettili orbitano attorno alla Terra fino a velocità di 40mila chilometri l’ora. Sebbene viaggi nello spazio da nove mesi prima di Starlink, è ...

