La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella

Xylella - la Corte di giustizia della Ue : l’Italia non ha fatto quello che doveva : l’Italia non ha applicato le misure obbligatorie previste dalla Ue per impedire il diffondersi del vettore della Xylella fastidiosa, che ha provocato danni, sinora, per 1,2 miliardi di euro ed infettato 21 milioni di ulivi

Xylella - la Corte di Giustizia UE condanna l’Italia : “Non ha evitato il contagio” : Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea l’Italia non ha rispettato le misure volte ad impedire la diffusione del batterio Xylella Fastidiosa, che può causare la morte di molte specie di piante, tra cui gli ulivi.Continua a leggere

"Sulla xylella ritardi e mancanze" : la Corte di giustizia Ue condanna l'Italia per inadempimento : La Corte ha accolto il ricorso della Commissione Ue sulla mancata applicazione delle misure obbligatorie per evitare la diffusione del batterio che provoca il disseccamento degli ulivi

La Corte di giustizia dell’Ue ha condannato l’Italia per la vicenda Xylella : Alcune piante di ulivo colpite dalla Xylella (foto: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images) La Corte di giustizia dell’Unione europea, l’organo che ha il compito di garantire che le istituzioni e i 28 paesi membri rispettino le normative comunitarie, ha emesso il suo verdetto: l’Italia non ha fatto abbastanza per impedire l’epidemia di Xylella fastidiosa, un batterio killer responsabile del disseccamento rapido degli ...

Xylella - l’Italia condannata dalla Corte di Giustizia europea : “Non ha attuato le misure per impedire la diffusione del batterio” : L’Italia non ha contrastato la diffusione della Xylella. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza relativa alla causa che vede da una parte la Commissione Ue e dall’altra appunto l’Italia. Secondo la Corte, il nostro Paese è venuto meno all’attuazione delle misure volte ad impedire l’avanzare del batterio, all’epoca diffuso solo in provincia di Lecce, che può ...

Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa - Corte dei Conti e Avvocatura Stato : requisiti - invio domanda e prove di selezione : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 61 del 2-8-2019 è Stato pubblicato il bando di Concorso 159 funzionari Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato. Il Concorso è Stato bandito dalle 3 amministrazioni congiuntamente per reclutare 159 funzionari, area III e fascia retributiva F1, per le esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici. I posti sono così ripartiti: 88 funzionari ...