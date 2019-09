La coltellata alle spalle ? I francesi già sapevano tutto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Francesco Perfetti Il 10 giugno 1940, Ciano lesse la dichiarazione di guerra all'ambasciatore di Parigi. Che non ne fu affatto sorpreso Il 10 novembre 1938 il nuovo ambasciatore francese a Roma, André François-Poncet, si recò da Galeazzo Ciano, allora ministro degli Esteri, per presentargli le sue credenziali. I due si erano già conosciuti durante la Conferenza di Monaco e al diplomatico francese aveva ispirato subito simpatia «quel ragazzone sano e atletico, che non riusciva a nascondere un fondo di gentilezza e di giovialità» malgrado «l'aria altera e sicura di sé che ostentava». Con quel colloquio, improntato alla cortesia reciproca, ebbe inizio la «missione impossibile» che François-Poncet si era proposto di svolgere a Roma, quella cioè di evitare lo scoppio di una guerra e di caldeggiare un riavvicinamento tra Francia e Italia.Secondo la testimonianza di Ciano il nuovo ...

elmezzetto : @bflAaron @SandroSca Emre can non ha detto nulla di male anzi si è giustamente lamentato di una 'coltellata alle sp… - inotg_inot59 : @MauSci Dopo il vile tradimento di colui il quale si ponevano le soluzioni di un popolo il MINISTRO Salvini anche i… - marcoprincipia : #PiattaformaRousseau è lo schifo a cui abbiamo dovuto assistere. Ed i mandanti hanno un nome ed un cognome ben chia… -