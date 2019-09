Karina Cascella labbra rifatte e schiarimento capelli | cambia ancora Foto

Karina Cascella si confessa : “Mio padre aveva problemi con l’alcol” : Karina Cascella torna a parlare di suo padre e rivela: “Non è stato facile” Karina Cascella è sicuramente uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo degli italiani. Opinionista fissa da Barbara d’Urso, l’influencer nelle scorse ore si è raccontata a cuore aperto ai fan, rivelando alcuni dettagli intimi sulla sua infanzia e sul rapporto con suo padre che ha avuto non pochi problemi con l’alcol. Mio padre ...

Karina Cascella - messaggio speciale : “Spero mi perdonerai” : Karina Cascella scrive un messaggio speciale per una delle sue sorelle ed emoziona tutti L’ex opinionista di Uomini e Donne nella giornata di oggi ha scritto un bellissimo post dedicato alle sue sorelle e in particolare ad una di loro. Karina Cascella è una donna molto legata alla sua famiglia e lo era specialmente a […] L'articolo Karina Cascella, messaggio speciale: “Spero mi perdonerai” proviene da Gossip e Tv.

“Ma che labbra hai?”. Karina Cascella - la foto fa infuriare e scatta la pesante accusa : Karina Cascella ama provocare e questa volta lo ha fatto sui social network. L’opinionista dei talk show di Barbara D’Urso si è fatta notare per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 1 milione di follower. Come sempre molti dei suoi follower non hanno apprezzato lo scatto e l’hanno sommersa di insulti e critiche.\\ L’ospite fissa di Pomeriggio Cinque ha postato un’immagine che la vede a bordo di una barca con indosso ...

Karina Cascella - è caos dopo foto sensuale : lei sclera “Rodimento di c…o” : Uomini e Donne, Karina Cascella e le polemiche su Instagram per una foto Anche se Karina Cascella dovesse pubblicare una foto in cui viene ricevuta da Papa Francesco la gente avrebbe da ridire, come farebbe del resto con qualsiasi altro personaggio famoso, e non sempre avendone motivo, visto che l’odio sui social network viene scatenato […] L'articolo Karina Cascella, è caos dopo foto sensuale: lei sclera “Rodimento di ...

Karina Cascella non si trattiene - nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lo scandalo è servito Lo scandalo che ha travolto Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non termina certo con oggi, visto che in molti sono entrati a gamba tesa nella faccenda, a partire da Selvaggia Roma che ha lanciato delle accuse pesantissime al suo ex. Si è detto persino che entrambi […] L'articolo Karina Cascella non si trattiene, nuovo attacco a Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi ...

Karina Cascella - la confessione sul passato difficile : Karina Cascella racconta il suo passato difficile, fatto di dolore e di problemi, ma segnato anche dalla voglia di rinascere. L’opinionista di Barbara D’Urso ed ex volto di Uomini e Donne, si è confidata con i follower su Instagram. Classe 1980, Karina è originaria di Aversa, in provincia di Napoli, e ha vissuto un’infanzia tutt’altro che facile. La Cascella ha sempre avuto un ottimo rapporto con la madre, a cui era ...

“L’ho promesso a mia madre in punto di morte”. Karina Cascella commuove tutti : È tornata a parlare Karina Cascella e lo fa nella forma che conosce di più: direttamente su Instagram. Ormai il mondo dei social è diventato anche il luogo in cui le personalità dello spettacolo si confessano, si rivelano e si raccontano. Anche quando si toccano corde molto intime e personali, quando si va a scavare nel passato di una persona. Ed è proprio il caso della influencer in questione che ha deciso di raccontare ...

Karina Cascella : Ho odiato mio padre : L'ex volto di Uomini e donne, Karina Cascella, ha parlato di sua madre, un faro che l'ha illuminata nel suo periodo buio. Dopo aver condiviso con i suoi follower il lutto, vissuto per la scomparsa improvvisa della sua cagnolina Carolina, con la quale la figlia Ginevra è cresciuta, Karina Cascella è tornata a commuovere i suoi follower. L'opinionista storica di Uomini e donne e ospite fissa negli studi televisivi di Barbara d'Urso si ...

Karina Cascella fa una confessione choc sul padre : “L’ho odiato!” : Karina Cascella ha odiato il padre Enrico: arriva la confessione choc Su Instagram e in televisione Karina Cascella non ama parlare della sua vita privata e raramente ha approfondito il rapporto con i suoi genitori. L’ex opinionista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo sul padre Enrico, morto quando lei aveva sedici anni: “Ho odiato mio padre e tutto ciò che mi infliggeva. Odiavo come trattava mia madre e come ...

Karina Cascella promessa mamma defunta e sul padre : “L’ho odiato” : Karina Cascella e il rapporto con i suoi genitori: la mamma faro luminoso in un passato nero Karina Cascella ha avuto un rapporto idilliaco con la sua mamma, che purtroppo è venuta a mancare qualche tempo fa; lo stesso non si può dire del padre, col quale ha avuto anni interi di conflitti. Questa volta […] L'articolo Karina Cascella promessa mamma defunta e sul padre: “L’ho odiato” proviene da Gossip e Tv.

Su Instagram Karina Cascella fa sapere sto passando un periodo difficile : Con un post su “Instagram” Karina Cascella fa sapere di attraversare un periodo non particolarmente felice, ecco cosa ha scritto: ”Ci sono periodi difficili. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge. Sarà per questo che dicono che la felicità sia fatta di attimi.. Ed è vero..non sei sempre felice. Io però resto convinta del fatto che le cose importanti nella vita siano gli affetti e l’amore ...

Karina Cascella : "mi sposo? con Max sì!"/ Famiglia allargata? A Ibiza con Salvatore! : Karina Cascella parla della sua vita privata e professionale e rivela: 'con Max Colombo vogliamo sposarci, ma non abbiamo ancora la data'

Karina Cascella - mai buongiorno fu più bollente : indossa poco e niente : Solo qualche giorno fa i fan di Karina Cascella rimanevano a bocca aperta di fronte a un suo scatto ‘bollente’ in auto. Nell’immagine l’ex opinionista di Uomini e Donne è seduta, con le gambe divaricate e indossa una gonna molto corta che scopre le cosce. Il nuovo cagnolino di casa, Polpetta, è appisolato sul suo ventre e con la zampetta abbassa il vestito con il risultato che il generoso décolleté è perfettamente a favore di camera con ...

