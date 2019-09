Jova Beach Party a Montesilvano | le modifiche alla viabilità

Prima Che Diventi Giorno è il nuovo singolo di Jovanotti da Jova Beach Party EP : Il nuovo singolo di Jovanotti è Prima Che Diventi Giorno. Il brano sarà in radio a cominciare dal 6 settembre, a 24 ore dalla data a Montesilvano con la quale andrà a recuperare il concerto saltato a Vasto. "Venerdì 6 inizierà a girare 'Prima Che Diventi Giorno', il pezzo che apre l’EP, prodotto da Rick Rubin, sound ultra funk adatto alle jam live, e infatti sabato a Montesilvano magari la suoniamo e pure il 21 a Milano così se ci siete vi ...

Il WWF difende il Jova Beach Party : “Ha ragione Lorenzo - siamo sparpagliati” : Non è di certo passato inosservato il lungo sfogo di Lorenzo Jovanotti, a proposito delle polemiche ambientaliste che hanno caratterizzato tutte le tappe del Jova Beach Party. Il cantautore ha sempre incassato tutte le polemiche in queste settimane, cercando di non esporsi in prima persona. Quando la misura è diventata colma l’artista non le ha mandate certo a dire, con un messaggio che ha raggiunto il suo apice con (l’ormai) famosa ...

Jova Beach PARTY/ Perché in Italia tutto deve sempre finire in "caciara"? : Polemiche e insulti alle associazioni ambientaliste da parte di JOVAnotti, che non ha gradito le critiche al suo mega evento estivo

Il WWF difende Jovanotti e il “Jova Beach Tour” : La famosa associazione ambientalista è stata partner dell'ultimo tour del cantante italiano nelle spiagge, che ha ricevuto molte critiche per il suo impatto ambientale

Jovanotti risponde a tutti gli attacchi al suo Jova Beach Tour : Non le manda certo a dire Jovanotti. L’artista fa il punto del suo Tour estivo il Jova Beach Tour e attacca il mondo delle associazionismo ambientalista a suo dire “pieno di veleni, divisioni, inimicizie, improvvisazione, cialtroneria, sgambetti tra associazioni, protagonismo”. Insomma per Lorenzo Cherubini si tratterebbe di un ambito “inquinato” tra narcisismi di varia natura, fake news e tentativi di mettersi in ...

Jovanotti si sfoga : “Sul Jova Beach Party tante falsità” : Jovanotti pubblica un lungo post sui social: “Sul Jova Beach Party tante falsità” Il Jova Beach Party era uno dei sogni di Jovanotti. Il cantante, quest’anno, è riuscito realizzare il desiderio di portare la sua musica sulle spiagge italiane. Il suo tour estivo è stato davvero speciale, molto particolare, ma sfortunatamente anche bombardato di critiche. […] L'articolo Jovanotti si sfoga: “Sul Jova Beach Party tante ...

Jovanotti perde la pazienza : "Una miriade di balle sul Beach Party" : Il cantante scende in campo per difendere il suo tour di concerti organizzato nelle spiagge italiane e finito nel mirino...

Jova Beach Party : a Lignano Sabbiadoro si è replicato con successo : Il 28 agosto scorso il Jova Beach Party ha intrattenuto ben 30 mila persone, secondo i dati comunicati dall'Ufficio Stampa ufficiale. Per la seconda volta in questa estate è stata protagonista la Spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro e l'evento è stato nuovamente un successo. Il Party in spiaggia Il concerto Jova Beach Party è "più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto. Jova Beach Party è una città ...

Concerto di Jovanotti a Viareggio il 31 agosto : info - orari e scaletta del Jova Beach Party : Il mese di agosto si conclude con il Concerto di Jovanotti a Viareggio, in programma nella giornata del 31 agosto come seconda tappa del tour che l’artista ha tenuto nelle spiagge, a cominciare dalla data del 6 agosto a Lignano Sabbiadoro e che ha replicato con il Concerto del 28 agosto. Gli orari sono quelli noti per ogni tappa, con inizio della musica a cominciare dalle ore 15 e con prosecuzione fino alla mezzanotte. L’arrivo ...

Jova Beach PARTY LIGNANO SABBIADORO/ Ospiti : biglietti e info per ingresso bambini : JOVA BEACH PARTY, LIGNANO SABBIADORO: Scaletta e info sul concerto di Lorenzo JOVAnotti alla Spiaggia Bell'Italia per incantare ancora.

Morto Cavanna - era il producer del Jova Beach Party. Il cantante : «Non dimentico il tuo sorriso» : Aveva 44 anni ed era uno dei produttori del «Jova Beach Party» e in passato dei più grandi eventi musicali a Milano

È morto Tomaso Cavanna - il produttore del Jova Beach Party : Jovanotti ricorda il suo amico Tomaso Cavanna, scomparso improvvisamente a 44 anni. L'uomo era uno dei produttori del Jova Beach Party. The show must go. È una delle leggi più dure del mondo dello spettacolo. Continuare a divertire il prossimo mentre si vorrebbe fare tutt'altro, mentre qualcosa dentro s'è spezzato. È quello che deve fare oggi Jovanotti sul palco del Jova Beach Party che in queste ore si sta svolgendo a Lignano ...

