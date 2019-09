Jessica Battistello punzecchia Ilaria e Nunzia su Venezia? Ecco cosa pensa

Uomini e Donne : Jessica Battistello commenta Alessandro Zarino sul trono - Andrea Filomena si consola con Ida Platano : La ragazza rompe il silenzio e commenta sui social la partecipazione dell'ex tentatore al dating show.

Alessandro Zarino nuovo tronista U&D - Jessica Battistello : 'Risponderò a tempo debito' : Alessandro Zarino è ufficialmente uno dei quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne: il giovane, dopo l'esperienza a Temptation Island, è approdato al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filiippi, dove dovrà contendersi le corteggiatrici con Giulio Raselli, altro tentatore del reality. La presenza in studio di Alessandro, durante la prima registrazione dello scorso 29 agosto, ha lasciato di stucco i fan del programma in quanto Zarino si ...

Uomini e Donne news Zarino tronista : Jessica Battistello - silenzio rotto : Uomini e Donne news, Alessandro Zarino nuovo tronista, Jessica Battistello rompe il silenzio. I due si erano avvicinati molto durante e dopo Temptation Island Pochi giorni fa la redazione di Uomini e Donne ha ufficializzato due tronisti della nuova stagione: Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Due volti non del tutto sconosciuti al pubblico di Maria […] L'articolo Uomini e Donne news Zarino tronista: Jessica Battistello, silenzio rotto ...

Jessica BATTISTELLO/ Dopo Temptation Island ricomincia da sè : 'scelgo i cambiamenti' : JESSICA BATTISTELLO Dopo l'esperienza di Temptation Island 2019 decide di ripartire da se stessa scegliendosi: 'scelgo di vivere per scelta, e non per caso'

Temptation Island : Jessica Battistello difende Andrea Filomena : Jessica Battistello parla di Andrea Filomena: “Non c’è niente di male se…” Temptation Island ha diviso Andrea Filomena e Jessica Battistello. La coppia entrata nel programma già in crisi ha deciso di lasciarsi dopo il reality, Jessica infatti ha trovato nuovi stimoli con il single Alessandro Zarino, con il quale però non sarebbe al momento in corso nessuna storia. La Battistello in queste ore ha risposto alle domande ...

Jessica e Andrea di Temptation - la Battistello : “Ci sentiamo ancora” : Jessica e Andrea di Temptation, la Battistello: “Ci sentiamo ancora” Jessica Battistello e Andrea Filomena sono una delle coppie naufragate durante l’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza ha spezzato il cuore a Filomena, avvicinandosi molto al tentatore Alessandro Zarino. Tuttavia con il ragazzo, al momento, tutto tace e pare che la frequentazione non abbia […] L'articolo Jessica e Andrea di Temptation, la ...

Temptation Island : Jessica Battistello si sbilancia su Alessandro : Temptation Island, Jessica Battistello si sbilancia su Alessandro Zarino: la situazione tra i due Jessica Battistello e Alessandro Zarino sono una coppia? Dopo la conclusione di Temptation Island i due inizialmente sembravano aver imbastito una love story. Tuttavia, alcuni indizi hanno poi fatto pensare che il feeling visto nel programma fosse venuto a mancare. A […] L'articolo Temptation Island: Jessica Battistello si sbilancia su ...

Jessica Battistello su Andrea : “Non ha senso eliminare i ricordi” : Jessica Battistello su Andrea Filomena: “eliminare i ricordi? Non ne trovo il senso!” Jessica Battistello, una delle grandi protagoniste della sesta edizione di Temptation Island (terminato martedi scorso con la puntata speciale “Un mese dopo”), ha risposto ad alcune domande su Instagram, poste dai suoi numerosi followers sul popolare social. E alla domanda “Perché non togli le foto con il tuo ex?”, Jessica ...

Jessica Battistello su Temptation Island : “Mi ha tolto tanto ma…” : Temptation Island: Jessica Battistello si sfoga dopo il reality A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, Jessica Battistello ha voluto sfogarsi sui social e lo ha fatto con un lungo messaggio di ringraziamento e con una confessione inaspettata: “Sarò sempre grata per questa esperienza unica che mi ha tolto tanto ma allo stesso tempo mi ha dato tanto. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, aiutato, ascoltato in questi ...

Jessica Battistello e Alessandro Zarino/ 'Dopo Temptation Island ci frequentiamo e..' : Jessica Battistello e Alessandro Zarino continuano a frequentarsi dopo Temptation Island 2019. 'Ci sentiamo ogni giorno ma dobbiamo avvicinarci...'

Temptation Island - Jessica Battistello contro le critiche : 'Andrea ha reagito per rabbia' : La sesta stagione di Temptation Island si è definitivamente conclusa con la puntata trasmessa martedì 30 luglio. Le sei coppie hanno raccontato ciò che è accaduto nel mese successivo al falò di confronto, confermando le decisioni prese o aggiornando Filippo Bisciglia sulle novità. Non c'è stato nessun cambiamento per Jessica Battistello e Andrea Filomena che si erano lasciati nel faccia a faccia finale: lui era apparso troppo deluso per il ...

Jessica Battistello dopo Temptation : “Dalla mia bocca nessuna bugia e a chi mi insulta - grazie” : Jessica Battistello è una delle prime partecipanti di Temptation Island a commentare il suo percorso. dopo la fine della storia con il suo fidanzato Andrea Filomena, la ragazza vuole dedicarsi solo a sé stessa e in un lungo messaggio pubblicato su Instagram ringrazia coloro che l'hanno supportata, ma anche chi l'ha criticata e insultata per essersi avvicinata subito al tentatore Alessandro Zarino.

Andrea Filomena smentisce Jessica Battistello : “Voglio che sparisca! : Temptation Island: Andrea Filomena smentisce le parole di Jessica Battistello Stasera si conclude, purtroppo, Temptation Island 2019. Il pubblico da casa ha potuto assistere a cosa è accaduto alle coppie di quest’anno un mese dopo dalla fine della registrazione del programma. La prima coppia è stata quella formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Quest’ultima ha dichiarato che il suo ex fidanzato, una volta abbandonata ...