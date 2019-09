Iva | studio della Commissione Ue | Italia prima in evasione | nel 2017 persi 33 | 6 miliardi

A Varese nasce il centro nazionale per le emergenze - lo studio e la prevenzione dei rischi naturali - base operat Iva della Protezione Civile e del Centro geofisico alpino [GALLERY] : Una palazzina per le emergenze e un Centro studi per la prevenzione dei rischi naturali e climatici. Il tutto nel nome dell’onorevole Giuseppe Zamberletti, padre della Protezione Civile , e del professor Salvatore Furia, ideatore dell’osservatorio astronomico del Campo dei Fiori. È a queste due importanti figure del nostro Paese che il Comune di Varese ha deciso di dedicare la Dacia di villa Baragiola, la struttura sita in uno dei parchi più ...

Rihanna affitta un'isola per usarla come studio discografico prIvato : È dal 2016, anno di pubblicazione di "Anti", che la cantante non pubblica un nuovo disco di inediti in studio. Ma adesso ha appena affittato un'intera isola, non lontana da Londra, per adibirla a studio di registrazione e finire il nuovo album.La cantante, d’altronde, tra lingerie e cosmesi, si è concentrata su altri business oltre la musica in questi anni, diventando la cantante più ricca al mondo, con un impero da 600 milioni di ...