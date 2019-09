Iva | Italia senza rivali in Ue per evasione | perde 33 miliardi

Evasione Iva - nel 2017 l'Italia ancora prima in Europa : Il trend è in calo ma ancora non basta. I Paesi Ue in cui l'Evasione dell'Iva è la più bassa sono Cipro (0,6%), Lussemburgo (0,7%) e Svezia (1,5%)

Basket - Mondiali 2019 : Italia - con la Spagna è già decisIva. Serve la vittoria per tenere vive le speranze di andare avanti : Italia-Spagna è il riassunto di una sfida che, per il Basket europeo, ha il sapore del classico. Diciotto incontri agli Europei, tre ai Mondiali e altrettanti alle Olimpiadi riassumono molto, se non tutto, di una sfida che per tanti anni ha avuto nel nostro Paese il dominatore assoluto. Impossibile, infatti, dimenticare i trionfi in finale agli Europei del 1983 e 1999, l’uno a Nantes e l’altro a Parigi, ottenuti in un’epoca in ...

Alitalia - forse proroga significatIva : 19.00 Ancora una proroga dei termini per presentare l'offerta vincolante e il piano industriale per Alitalia. Lo indicano fonti vicino al dossier, secondo cui questo nuovo slittamento è dovuto al fatto che i lavori in corso tra i potenziali nuovi soci, ossia Mef, Fs, Atlantia e Delta, sono ancora lontani da una soluzione sul piano industriale, per cui si andrà oltre la scadenza del 15 settembre. E la proroga non dovrebbe essere solo di 7 ...

Trenitalia/Regione Calabria : il Frecciargento arrIva a Sibari - ampliato il network per il Sud : arriva il Frecciargento a Sibari. ampliato il network di Trenitalia verso il Sud. Da lunedì 16 settembre un nuovo collegamento di Trenitalia unirà con un ulteriore treno la Calabria a Roma e Napoli Afragola, oltre che ad altre città del Centro e Nord Italia. I biglietti saranno in vendita da sabato 7 settembre sul sito web Trenitalia.com, attraverso l’App di Trenitalia, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio convenzionate. Il servizio è ...

Iva - l'Italia prima in Ue per evasione : 15.07 l'Italia si conferma prima in Ue per l'evasione Iva in valore nominale, con perdite per lo Stato di 33,6 miliardi. Mentre risulta quarta, nel 2017, per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 24%, dietro solo a Romania (35,5%), Grecia (33,6%), e Lituania (25,3%). E' quanto rileva la Commissione Ue in un rapporto sull'Iva. Rispetto all'anno precedente c'è stato tuttavia un lieve miglioramento: nel 2017 l'evasione si è ...

Il telecomando di Fire TV arrIva in Italia ed è già in offerta a 14 - 99 euro : Il nuovo telecomando delle Amazon Fire TV è arrivato in Italia e può essere acquistato da solo L'articolo Il telecomando di Fire TV arriva in Italia ed è già in offerta a 14,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Us Open - storica impresa di Matteo Berrettini : il 23enne è il secondo italiano arrIvato in semifinale. Sfiderà Rafael Nadal : Di classe, di fisico ma sopratutto di testa. Dopo quattro ore di partita e al quinto match point. impresa storica di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open. L’azzurro n. 25 del mondo batte per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il francese, numero 13 del seeding, Gael Monfils e diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (quando però il torneo si giocava ...

Amazon Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K arrIvano in Italia a prezzi ottimi : Sappiamo che molti di voi li aspettavano da lungo tempo e quindi non ci gireremo troppo intorno: Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire TV Stick 4K, i due piccoli dispositivi per lo streaming video sulla TV di Amazon, sono sbarcati in Italia. L'articolo Amazon Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K arrivano in Italia a prezzi ottimi proviene da TuttoAndroid.

Rating - arrIva il primo successo del governo Conte bis Standard and Poor's : può migliorare il giudizio sull'Italia : Non solo il calo dello spread e il rialzo della Borsa di Milano, la nascita del governo Conte bis porta con sé un'altra ottima notizia economico-finanziaria, soprattutto in vista della Legge di Bilancio e della trattativa con Bruxelles (con l'occhio sempre puntato sul debito... Segui su affaritaliani.it

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia può credere nella qualificazione ai quarti! DecisIva la Spagna - facendo il tifo per la Serbia… : Spagna, Porto Rico. Sono queste le avversarie che l’Italia dovrà affrontare nel secondo girone, in quel di Wuhan, il 6 e 8 settembre. Prima arriva la sfida con gli iberici di coach Sergio Scariolo, tradizionali avversari in molte delle ultime edizioni degli Europei, nonché dei due trionfi continentali del 1983 e 1999, poi quella con i portoricani, affrontati nel 1998 (c’era Eddie Casiano, che oggi è allenatore dei suoi connazionali) ...

VIDEO Basket - Sasha Djordjevic introduce Italia – Serbia definendone la rIvalità cestistica : Il Mondiale FIBA 2019 dell’Italia entra oggi nel vivo con la partita più intrigante e affascinante del Gruppo D, Italia – Serbia. Il CT dei nostri avversari e grande conoscente del nostro Basket in quanto allenatore della Virtus Bologna ha provato a scaldare il pre partita definendo la storica rivalità tra Italia e Serbia che, in passato soprattutto quando la Serbia era ancora la Jugoslavia, ha offerto incontri di assoluto ...

Golf – Cervino Open : tutto pronto per il nono evento dell’Italian Pro Tour Banca Generali PrIvate : Sul percorso del Golf Club Cervino (5-7 settembre) difende il titolo il dilettante Giacomo Fortini. Si comincia mercoledì 4 settembre con la Pro Am. Ingresso libero per il pubblico L’Italian Pro Tour Banca Generali Private torna in alta quota per il classico appuntamento stagionale con il Cervino Open, giunto alla quinta edizione. Il torneo, in calendario anche nell’Alps Tour, è in programma da giovedì 5 settembre a sabato 7 sul percorso ...

Cinecittà World - ‘VIva l’Italia’ : Forze Armate tra show e attrazioni : Roma – Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, simulatore di navi, unita’ cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si raduneranno a Cinecitta’ World dal 6 al 15 settembre per un evento unico in Italia. Le Forze Armate e le Forze dell’ordine italiane, a cui da quest’anno si e’ aggiunto anche il corpo dei Vigili del Fuoco, daranno vita a ‘Viva ...