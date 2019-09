Italia-Spagna orario e tv | Mondiali basket 2019 | programma | diretta e streaming

Mondiali Basket 2019 – L’Italia stesa dalla Serbia - il ct Sacchetti e Datome in coro : “adesso testa alla Spagna” : Il giocatore azzurro e il commissario tecnico hanno analizzato la sconfitta subita contro la Serbia, riuscita ad imporsi con il punteggio di 77-92 Troppo forte la Serbia. L’Italia perde 77-92 e chiude il girone D al secondo posto proprio dietro i serbi. In virtù di questo risultato, gli Azzurri giocheranno la seconda fase della FIBA World Cup a Wuhan nel girone J, che comprenderà anche Spagna e Portorico. Si inizia venerdì 6 settembre ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia può credere nella qualificazione ai quarti! Decisiva la Spagna - facendo il tifo per la Serbia… : Spagna, Porto Rico. Sono queste le avversarie che l’Italia dovrà affrontare nel secondo girone, in quel di Wuhan, il 6 e 8 settembre. Prima arriva la sfida con gli iberici di coach Sergio Scariolo, tradizionali avversari in molte delle ultime edizioni degli Europei, nonché dei due trionfi continentali del 1983 e 1999, poi quella con i portoricani, affrontati nel 1998 (c’era Eddie Casiano, che oggi è allenatore dei suoi connazionali) ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia a contatto per tre quarti - poi la Serbia scappa e vince 77-92. Azzurri secondi nel girone - ora Spagna e Porto Rico : Il big match del girone D finisce come pronosticato da molti, con la vittoria della Serbia per 77-92, ma l’Italia non sfigura di fronte alla formazione più seriamente candidata a rivaleggiare con gli Stati Uniti per la vittoria dei Mondiali di Cina 2019. Gli Azzurri di Meo Sacchetti restano dentro la partita per tre quarti abbondanti, prima di cedere di fronte alla chiara forza del gruppo di Sasha Djordjevic, guidato dai 31 punti di un ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia si qualifica ai quarti se… Azzurri non padroni del proprio destino : rischio biscotto Spagna-Serbia : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, la nostra Nazionale ha demolito Filippine e Angola prima di tenere testa alla fortissima Serbia che ha ribadito di essere la grande favorita per la conquista del titolo iridato. Gli Azzurri ora si trasferiranno a Wuhan (Cina) dove andranno a caccia di una difficilissima qualificazione ai quarti di finale, i ragazzi del CT Meo Sacchetti dovranno compiere ...

Mondiali di basket - una grande Italia fa paura alla Serbia per tre quarti : poi cede 77 a 92. Adesso la sfida alla Spagna verso i quarti : Una bella Italia, intensa, sfrontata: per tre quarti addirittura in grado di mettere seriamente in difficoltà la Serbia. Poi gli azzurri finiscono le batterie e la partita termina 77 a 92, ma la squadra di coach Sacchetti dimostra che è pronta per sfidare la Spagna nella gara che sarà decisiva per l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di basket di Cina 2019. L’Italia soffre tutta la fisicità dei serbi, fin da subito, ma dimostra ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie dell’Italia nella seconda fase. C’è la Spagna sulla strada verso i quarti. Programma - tv e orari : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket, la nostra Nazionale può proseguire la propria avventura nella rassegna iridata grazie alle nette vittorie contro Filippine e Angola che hanno preceduto l’onorevole sconfitta contro la fortissima Serbia, una delle grandi favorite per la conquista del trofeo. Gli azzurri hanno cercato di tenere testa alla corazzata slava e hanno disputato una buona partita ma non ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - bella Italia contro la Serbia! Cina in difficoltà col Venezuela - iniziate Argentina-Russia e Spagna-Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-SERBIA DALLE 13.30 14.38: Italia-SERBIA 44-52: è iniziato il terzo quarto degli azzurri! 14.37 Spagna-Iran 12-5: iberici on un parziale iniziale di 10-0, poi ne subiscono uno di 5-0. 14.35 Argentina-Russia: è iniziata la partita per l’assegnazione del primo posto nel gruppo B! 14.33 Venezuela-Cina 27-16: doppia cifra di vantaggio per i ...

Baseball : Italia vittoriosa 4-3 nell’ultima amichevole contro la Spagna - ora testa agli Europei : Si chiude con un successo il ciclo di amichevoli contro la Spagna della Nazionale Italiana di Baseball, ultimo appuntamento prima degli Europei di Bonn, in cui gli azzurri si impongono per 4-3, al termine di una gara molto avvincente, e mai del tutto al sicuro. Per sbloccare il punteggio bisogna aspettare fino al quarto inning, quando l’Italia realizza ben quattro valide, convertendo in due corse il singolo di Erik Epifano, con Beau Maggi ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia-Serbia - in palio una buona fetta di quarti di finale. Scontro diretto cruciale in attesa della Spagna : Dopo le due vittorie non certo difficili contro Filippine e Angola, per l’Italia si passa direttamente a uno dei due livelli più duri di questi Mondiali di Cina 2019: quello rappresentato dalla Serbia. La formazione di Sasha Djordjevic, così come quella di Meo Sacchetti, ha passeggiato sulle due avversarie del girone D, permettendosi di tenere a riposo Nemanja Bjelica nella sfida contro l’Angola e di mandare sette uomini in doppia ...

Baseball - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Alcune scelte ancora da finalizzare - decisivi i test in Spagna : Con l’avvicinamento agli Europei di Baseball, si sta delineando il quadro dei giocatori che andranno a disputarlo con la maglia azzurra. Dal momento che, stando a quanto dichiarato da Gilberto “Gibo” Gerali, i convocati effettivi saranno resi noti dopodomani, al termine delle quattro gare in Spagna contro la selezione iberica, andiamo a vedere quali possono essere i sicuri e i probabili della spedizione italiana. Tra i ...