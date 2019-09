Italia sempre più vicina a Euro 2020 | Belotti più Pellegrini | 3-1 all' Armenia

Il Gallo Belotti canta sempre due volte - l’Italia fa 5 su 5 in Armenia : ma non è tutto oro quel che luccica… : Gli azzurri superano in trasferta l’Armenia soffrendo più del dovuto, prima di chiudere i conti nel finale con Pellegrini e Belotti Soffre l’Italia ma vince la quinta partita su cinque gare in queste qualificazioni ad Euro 2020, superando a domicilio l’Armenia con un 3-1 che non riflette per niente l’andamento dell’incontro. Soffrono infatti più del dovuto gli azzurri per avere ragione di Mkhitaryan e ...

Uragano Dorian - l’allerta meteo cresce sempre di più anche in Europa. Ripercussioni anche in Italia tra 11 e 13 Settembre : L’Uragano Dorian, dopo aver provocato 20 morti alle Bahamas, sta flagellando gli Stati Uniti d’America risalendo lungo l’east coast. E’ ancora molto violento e tutti i modelli confermano il suo arrivo, la prossima settimana, in Europa. La tempesta colpirà in pieno il nord Atlantico, provocando forti venti e piogge intense sul Regno Unito e nell’area britannica. Ma la novità che emerge dagli ultimi aggiornamenti è ...

Sempre più pesci tropicali nei mari Italiani : Emanuela Carucci Il vice presidente dell'ente fauna marina mediterranea: "molte specie arrivano con l'apertura del canale di Suez, altri vengono trasportati con le acque di zavorra delle navi" Dai colori sgargianti e dalle forme più svariate arrivano dalle zone più calde della Terra e, ormai, abitano il Mediterraneo, pesci mai visti prima. Sono i pesci tropicali che ora popolano le acque italiane. Affascinano ma fanno, anche, ...

Dai biohotel alle ecospiagge - in Italia accoglienza sempre più green : Più di 20 spiagge no smoke e plastic free; 385 Bandiere Blu che attestano la qualità delle coste (il 4,6% in più rispetto al 2018); centinaia di iniziative a tutela di territori, parchi naturali e riserve marine. Tra biohotel, vetture elettriche, bus pubblici ad idrogeno, Comuni certificati, aree protette con percorsi guidati ed ecospiagge, le formule green dell’accoglienza made in Italy, stando al monitoraggio di Enit-Agenzia Nazionale ...

JOVA BEACH PARTY/ Perché in Italia tutto deve sempre finire in "caciara"? : Polemiche e insulti alle associazioni ambientaliste da parte di JOVAnotti, che non ha gradito le critiche al suo mega evento estivo

Vuelta a España 2019 : Italia - una comparsa invisibile. Brambilla 30° - il ‘miglior’ azzurro di una delle peggiori edizioni di sempre : Gianluca Brambilla, 30esimo a 32’13” da Primoz Roglic. L’alfiere della Trek-Segafredo è il miglior Italiano in classifica generale alla Vuelta di Spagna dopo la decima tappa, la durissima cronometro di Pau che ha letteralmente stravolto la graduatoria in favore del fuoriclasse sloveno. Si tratta di un risultato oggettivamente poco brillante per la compagine nostrana impegnata in terra iberica, conseguenza del ritiro di Davide ...

VIDEO Marco Belinelli - Mondiali 2019 basket : “Contento di essere il 5° miglior realizzatore Italiano di sempre” : Marco Belinelli, con i primi tre punti del match odierno contro l’Angola ai Mondiali di Cina 2019, è salito al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori dell’Italia. Il giocatore dei San Antonio Spurs, ha raggiunto quota 2195 superando Renzo Bariviera, che tra il 1969 e il 1978 ha messo a segno 2193 punti, anche se dopo l’uscita di scena dai quadri della Nazionale ha continuato a giocare per quasi dieci anni ad ...

Carne - un piatto per “ricchi” : in Italia costa sempre di più : Secondo i dati Eurostat la Carne in Italia costa il 20% in più della media Ue: il prezzo negli ultimi 5 anni è cresciuto di...

Germania a caccia di giovani medici Italiani : stipendio e inquadramento sempre più "invitanti" : Gli ostacoli nel percorso lavorativo in Italia a volte per i giovani medici appaiono insormontabili: è naturale che molti di...

Box Office Italia 25 agosto : tutti a vedere Il Re Leone - terzo miglior esordio di sempre : Box Office 25 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box Office Italia 25 agosto travolgente Il Re Leone Il Re Leone arriva e conquista la savana del box Office Italiano: più di 14 milioni in 5 giorni, quasi 11 milioni solo nel weekend. Per il film Disney è la terza miglior partenza dopo Che Bella Giornata e Avengers: Endgame e in 5 giorni è subito terzo miglior incasso stagionale. Nonostante fosse una storia già vista e ...

L’astronauta Paolo Nespoli : “andare nello Spazio ci rende uomini migliori - l’Italia è un tesoro”. E sulla Crisi di Governo : “alcuni politici li manderei lassù per sempre” : “Andare fuori dalla Terra ti fa diventare e ti fa sentire un terrestre migliore!”. E’ quanto ha dichiarato ieri all’AdnKronos l’astronauta italiano Paolo Nespoli, presente al Meeting di Rimini, dopo tre missioni nello Spazio a bordo dello Shuttle nel 2007 e della Soyuz nel 2010 nonché nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2017. “Lo Spazio dà possibilità di vedere il pianeta da fuori, con centinaia se non ...

Patrick Cutrone/ "I talenti? In Italia vengono preferiti gli stranieri - sempre così…" : Patrick Cutrone parla ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo il trasferimento al Wolverhampton e si toglie qualche sassolino

Triathlon - test event olimpico Tokyo 2019 : Italia quarta nella staffetta mista! Miglior risultato di sempre per gli azzurri! : Ultima giornata di gare per il test event olimpico del Triathlon, svoltosi nel cuore della notte Italiana a Tokyo: nella staffetta mista, valida per le World Mixed Relay Series, disputate regolarmente su distanza super sprint (200 metri a nuoto, 7.4 km in bici e 2 km di corsa per ciascun frazionista), termina al quarto posto l’Italia di Annamaria Mazzetti (G.S. Fiamme Oro), Gianluca Pozzatti (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) ed ...

Silvio Berlusconi - uno scenario impensabile : Forza Italia con Pd e M5s - "sempre meglio del governo Travaglio" : Silvio Berlusconi guarda l' evoluzione della crisi con preoccupazione crescente. Il Cavaliere ha trascorso il Ferragosto in Provenza con i nipotini, ospite della figlia Marina. Ma non ha mai interrotto le comunicazioni con i suoi consiglieri, i quali lo hanno tenuto aggiornato sugli ultimi fatti in