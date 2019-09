Inter | Skriniar suona la carica | “Siamo partiti bene | possiamo fare grandi cose”

Cagliari-Inter 1-2 - le pagelle : Sensi luce del centrocampo - Skriniar insuperabile : L'Inter espugna la Sardegna Arena nel match valido per la seconda giornata di campionato, battendo il Cagliari per 2-1, salendo a sei punti in classifica e rimanendo a punteggio pieno. Decisive le reti di Lautaro Martinez al 27' e Romelu Lukaku al 72' su calcio di rigore, mentre il pareggio momentaneo era stato realizzato da Joao Pedro al 50'. La settimana prossima ci sarà la sosta, ma alla ripresa la squadra di Antonio Conte ospiterà allo ...

Inter - Skriniar si dimentica di Spalletti : “vi svelo cosa è cambiato con Conte” : La difesa dovrebbe essere il punto di forza dell’Inter e Skriniar un sicuro protagonista della prossima stagione. E’ già cambiato tanto dopo l’arrivo ai nerazzurri dell’allenatore Antonio Conte, Intervista a 360° a ‘La Gazzetta dello Sport’ del difensore, indicazioni dopo la gara contro la Juve: «Non sarebbe stato giusto perdere, avevamo avuto più occasioni del Psg per far gol. Ma soprattutto nel primo ...

Inter - le rivelazioni di Skriniar : “Conte è un martello - sta nascendo una squadra da scudetto” : Il difensore nerazzurro ha parlato di queste prime settimane di preparazione, soffermandosi sul metodo di lavoro di Antonio Conte Le prime settimane di lavoro agli ordini di Antonio Conte sono servite all’Inter per cominciare a capire il metodo dell’allenatore pugliese, deciso a riportare in alto i colori nerazzurri. AFP/LaPresse Il passaggio alla difesa a tre è l’elemento principale di stacco rispetto al passato, Milan ...

Inter - Skriniar e Bastoni : “Stiamo crescendo - miglioriamo giorno dopo giorno” : L’Inter batte ai rigori il Paris Saint Germain dopo aver agguantato i francesi a tempo scaduto con Longo. Al termine del match, le parole dei due difensori nerazzurri Skriniar e Bastoni. Inter, questa volta i rigori la premiano: battuto il PSG grazie a Longo, Handanovic e… Areola [FOTO] “E’ stata una gara difficile – dice Skriniar – ma abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo avuto più occasioni di loro ...

Juventus-Inter 5-4 d.c.r. - le pagelle nerazzurre : Sensi illumina - bene Skriniar e De Vrij : Si è appena concluso il derby d'Italia tra Juventus ed Inter sul risultato di 1-1 dopo i 90 minuti regolamentare, con il match che poi è stato deciso ai calci di rigore dagli errori di Ranocchia, Longo e Borja Valero per i nerazzurri e di Rabiot e Bernardeschi per i torinesi: 4-3 poi il risultato della lotteria a favore dei bianconeri. La gara era valida per la seconda giornata di International Champions Cup, disputata a Nanchino, quartier ...

Inter - Skriniar avverte : “La Juventus non è solo Cristiano Ronaldo” : “La Juventus ha giocatori molto forti, non solo Cristiano Ronaldo. Giocare contro Cristiano Ronaldo non è mai facile è uno dei più forti al mondo: tutta la squadra dovrà lavorare bene”. A dirlo è Milan Skriniar, difensore dell’Inter, alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per l’International Champions Cup. “Dovremo mettere in pratica ciò che stiamo apprendendo negli allenamenti: dobbiamo fare ...

Inter : dopo il rinnovo di Skriniar sarebbero state rifiutate offerte dai top club europei : Il giocatore più amato dai tifosi dell'Inter in questi ultimi anni è sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco, infatti, ha conquistato tutti in questi due anni con le sue prestazioni e con il suo carisma. Un affetto testimoniato dal fatto che i supporter hanno chiesto gli fosse affidata la fascia di capitano dopo che è stata revocata a Mauro Icardi. Il giocatore ha rinnovato il proprio contratto solo qualche mese fa, separandosi anche ...

Inter - con Conte si lavora duro! Skriniar ammette : “sapevamo cosa ci aspettava. Lotteremo per i primi posti” : Milan Skriniar parla dei metodi di allenamento di Antonio Conte: il difensore slovacco Contento per il ‘duro lavoro’ finalizzato a puntare alle posizioni di vertice della Serie A Ripresa degli allenamenti alquanto dura per l’Inter: con Antonio Conte non si scherza! Si parte subito forte, l’ex CT della Nazionale fa del ‘testa bassa e pedalare’ il suo mantra e chi lo conosce lo sa bene. I giocatori ...

Inter - Skriniar crede allo scudetto : “vogliamo lottare per i primi posti” : “Conte puo’ vincere lo scudetto? Possiamo fare un grande risultato, lavoriamo per quello, vogliamo lottare per i primi posti”. Sono le dichiarazioni del difensore dell’Inter, Milan Skriniar, Intervistato da SportMediaset nel ritiro di Lugano. “Siamo pronti per la nuova stagione, c’e’ voglia di lavorare e migliorarsi – ha proseguito il centrale che si candida ad essere grande protagonista ...