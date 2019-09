Inter | Marotta insiste | l' obiettivo sarebbe sempre Milinkovic-Savic per gennaio o giugno

Savelli (Libero) : nella bonifica dell’Inter c’è il capolavoro di Marotta : Il vero trionfatore del mercato estivo è Giuseppe Marotta, scrive Claudio Savelli su Libero. Ha condotto un mercato esemplare, raggiungendo tutti gli obiettivi programmati. Soprattutto, ha chiuso un cerchio che aveva aperto lui stesso. A inizio estate aveva dichiarato fuori dal progetto Inter Nainggolan, Perisic e Icardi e nella stessa sequenza temporale in cui aveva palesato i problemi li ha risolti. Prima ha ceduto Nainggolan al Cagliari, poi ...

Inter - Marotta starebbe già lavorando a rinforzare la rosa : primo obiettivo è Chiesa : Il calciomercato non finisce mai. Se è vero che ufficialmente i club da ieri sera non possono chiudere più nessun acquisto, è allo stesso tempo vero che è proprio in questi mesi che si pongono le basi per i colpi migliori. E uno dei maestri in questo senso è sicuramente l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che sia alla Juventus che nei primi mesi di Inter ha dimostrato di essere molto bravo a muoversi in anticipo sulla concorrenza. ...

Inter - Marotta : “Icardi? A fine mercato saremo più chiari…” : “Icardi? Siamo stati molto chiari prima e siamo sereni oggi, affronteremo anche questa situazione, ma credo sia giusto dare spazio ai giocatori che vanno in campo, ai tifosi e alla società. Risolvere la questione entro fine mercato? Non è questione da risolvere, non è un problema è una gestione ordinaria del calcio. A fine mercato saremo più chiari”. Queste le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, a Sky prima ...

Calciomercato Inter - Marotta su Icardi : “Idee diverse - ma troveremo una soluzione” : “Mancano due giorni, siamo molto fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata al valore di Icardi“. Lo ha detto l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, parlando dall’Hotel Sheraton di Milano, sede degli ultimi giorni di Calciomercato, a proposito del possibile addio dell’attaccante argentino. “Il Monaco può essere un’idea? Di idee in questo momento ce ne sono diverse, stiamo avendo dei ...

Calciomercato Inter - Marotta studia l'ultimo grande colpo : piace Milinkovic-Savic : Se fino a qualche settimana fa sembrava un'operazione impossibile da portare a termine, ora la situazione è decisamente cambiata: il vento soffia in favore dell'Inter che si sta rinforzando nel tentativo di provare a lottare per lo Scudetto, contendendolo all'armata Juventus. Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi sono gli ultimi colpi di un mercato in entrata da otto in pagella, a cui manca la famosa ciliegina sulla torta che lo renderebbe ...

Inter – Icardi incontra la società. le parole dell’ad Marotta sulla situazione dell’attaccante argentino : L’Inter non cambia idea: le parole dell’ad Marotta dopo l’incontro della società con Mauro Icardi Si è tenuto oggi un incontro tra la società dell’Inter e Mauro Icardi per chiarire alcuni punti sul futuro dell’attaccante argentino. Il calciatore non ha intenzione di lasciare il club nerazzurro, che però ha mantenuto la sua posizione, senza cambiare idea. ”Incontro con Icardi? Tutto tranquillo. Se la ...

L'Inter avrebbe convocato Wanda Nara in sede : possibile incontro con Marotta e Zhang : In casa Inter c'è grande entusiasmo dopo il successo ottenuto all'esordio in campionato contro il Lecce ieri sera per 4-0. Una gara che ha messo in evidenza la prestazione di Romel Lukaku, autore di un gol e di altre giocate che hanno infiammato il Meazza. Il belga sembra aver fatto già dimenticare Mauro Icardi che, comunque, con la maglia nerazzurra ha messo a segno più di centoventi gol. Il centravanti argentino è fuori dal progetto e il ...

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter - "contatto tra Paratici e Marotta". La variabile : La Juventus, sempre alle prese con gli esuberi, tiene ancora viva la speranza di portare Mauro Icardi sotto la Mole. La Gazzetta dello Sport riporta un contatto tra i ds Paratici e Marotta: secondo il quotidiano sportivo, ad oggi la Juve per Maurito può offrire al massimo 35 milioni di euro e il car

Inter-Lecce - Conte contento a metà : “bisogna migliorare per essere protagonisti. Icardi? Marotta è stato chiaro” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria contro il Lecce, soffermandosi anche su Icardi e sul mercato Vince e convince l’Inter nel posticipo della prima giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono 4-0 sul Lecce al termine di una partita giocata alla perfezione dagli uomini di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione positiva quella di Lukaku e compagni, che non ha convinto appieno ...

Inter - Marotta tuona : “Fastidio per le parole di Wanda Nara. Nessuno ha invitato Icardi a restare” : “Le dichiarazioni di Wanda Nara su Icardi? C’è un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi. Smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell’Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare“. Così l’amministratore delegato sport dell’Inter, Beppe Marotta, Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi prima della gara contro il Lecce. Sempre a proposito dell’attaccante ...