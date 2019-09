Industria alimentare vale 140 mld | Flai Cgil | si va verso rinnovo Ccnl

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – Oggi a Roma al Teatro Brancaccio laha convocato 1200 delegate e delegati dell’e della cooperazione, una grande assemblea alla vigilia dell’avvio della trattativa per i rinnovi dei rispettivi contratti nazionali. Giovanni Mininni, Segretario generale della, ha cosi’ ricordato lo stato del settore e le richieste del sindacato e dei lavoratori: “Un fatturato di 140 miliardi nel 2018; export con valori positivi e in crescita nell’ultimo semestre; occupazione che cresce del 6% dal 2015 al 2018: questi sono i numeri del settoree per questo abbiamo le carte in regola per aver presentato Piattaforme importanti come sono quelle per ildel contratto dell’e della cooperazione. Piattaforme con richieste importanti perche’ importante e’ il settore ...

