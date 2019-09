Incidente con passeggero senza cintura | chi paga i danni e importo sanzione

Puglia Incidente nella sera - 39enne su uno scooter si schianta contro guardrail - Federico Conte è morto sul colpo : Erano da poco le 20 quando un nuovo incidente stradale si è verificato in Puglia, più precisamente a Lecce, in via San Nicola. Un uomo di 39 anni, Federico Conte, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato tremendo. I soccorsi sono arrivati subito sul posto e non hanno potuto far altro che accertare la morte dell’uomo. L’incidente che ha provocato ...

Incidente Taranto - auto si ribalta e finisce contro un palo : morti due ragazzi di 18 e 19 anni : Incidente stradale sulla strada provinciale 35, che da Massafra porta alla località Chiatona (Taranto). Due giovani, di 18 e 19 anni, sono morti: viaggiavano a bordo di una Opel Astra Sw che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte schiantandosi contro un palo e terminando la sua corsa nelle campagne.Continua a leggere

Ciclismo - clamoroso Incidente al Tour of Xingtai : un corridore spacca il vetro dell’ammiraglia con la testa [VIDEO] : Nel corso di una tappa del Tour of Xingtai, un corridore ha sfondato il lunotto posteriore dell’ammiraglia con la testa clamoroso quanto avvenuto nel corso del Tour of Xingtai, corsa a tappe inserita nel circuito UCI che si corre in Cina nella provincia dell’Hebei. Un corridore, tradito da una frenata repentina di un’ammiraglia, ha letteralmente tamponato e poi sfondato con la testa il lunotto posteriore ...

Kevin Hart - migliorano le condizioni dell’attore dopo l’Incidente : migliorano le condizioni di Kevin Hart, l’attore comico protagonista di un brutto incidente lo scorso 1 settembre quando la sua auto si è schiantata contro un guard rail a Los Angeles. Malgrado si fossero diffuse voci su una paralisi dell’uomo, una fonte vicina a Kevin ha fatto sapere al sito Tmz che l’attore è stato operato e che l’intervento è andato bene. Hart sarebbe sveglio e starebbe recuperando. L’incidente ...

Drammatico Incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Kevin Hart : voci di una possibile tetraplegia dopo l'Incidente - ma la consorte smentisce : Poche ore fa diverse testate americane e FanPage avevano comunicato che la situazione dell'attore americano Kevin Hart, rimasto vittima di un grave incidente stradale a Los Angeles in California, stava avendo dei riscontri negativi. Stando a quanto riporta FanPage, il bollettino medico divulgato dallo UCLA Medical Center, dove l'interprete e comico è ricoverato, parlava di una paralisi totale dal collo in giù che avrebbe coinvolto anche le corde ...

Joana Sainz morta in concerto - tragico Incidente per la popstar : morta la showgirl Joana Sainz a solu 30 anni colpita da fuochi d’artificio Joana Sainz è morta a soli 30 anni durante un concerto. Increduli ancora i sostenitori della popstar e ballerina spagnola che si stava esibendo con la Super Hollywood Orchestra e che mai avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la sua ultima performance. […] L'articolo Joana Sainz morta in concerto, tragico incidente per la popstar proviene da Gossip e Tv.

Gemitaiz - Incidente in auto con Venerus/ Foto : 'fan ubriaco - siamo vivi per caso' : Gemitaiz, incidente in auto con l'amico e collega Venerus a Milano: 'non guidate ubriachi! siamo vivi per miracolo', ecco cosa è successo.

Formula 2 – Incidente Spa - dalla Spagna importanti aggiornamento sulle condizioni di Correa : Juan Manuel Correa ha rischiato di perdere le gambe: nella notte l’intervento che ha salvato gli arti inferiori del pilota di Formula 2 rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente di ieri a Spa Il mondo del motorsport è ancora sotto shock dopo il tragico Incidente di ieri avvenuto poco dopo il primo giro del Gp del Belgio in Gara-1 di Formula 2. Per Anthoine Hubert non c’è stato nulla da fare: il 22enne francese è infatti ...

Formula 2 – Juan Manuel Correa fuori pericolo : le condizioni del pilota sopravvissuto al tragico Incidente di Spa : Juan Manuel Correa è fuori pericolo: il pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Liegi Pomeriggio dai toni tragici quello del Gp del Belgio. Sul tracciato di Spa, nel corso della gara di F2, Anthoine Hubert ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto anche Juan Manuel Correa. Il giovane pilota sudamericano ha ...

ANTHOINE HUBERT È MORTO/ Incidente Gran Premio Belgio Formula 2 : Leclerc sconvolto : Antoine HUBERT è MORTO: pilota di 22 anni della Arden vittima di un Incidente nel Gp del Belgio di Formula 2 sulla pista di Spa Francorchamps.

VIDEO Anthoine Hubert - GP Belgio 2019 : terribile Incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

F2 - GP Belgio 2019 : terribile Incidente tra Hubert e Correa - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Macchina spaccata in due! : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la Macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

In coma da 7 anni dopo un Incidente - la famiglia risarcita con 2milioni : “E’ come se fosse morto” : Ai familiari di un uomo in coma da sette anni è stato riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di euro per la prima volta in Italia: "La decisione del tribunale di Padova ha riconosciuto come l'azzeramento di ogni possibilità relazionale con il proprio congiunto possa essere assimilato alla perdita totale del rapporto derivante dalla morte".Continua a leggere