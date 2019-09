Incendi in Bolivia | distrutti 1 | 7 milioni di ettari di foreste e terreni

Incendi Amazzonia : “E’ una corsa contro il tempo - il WWF impegnato su più fronti in Brasile e Bolivia” : È una vera e propria corsa contro il tempo quella in atto in queste settimane in Amazzonia: il pericolo da scongiurare è che vada in fumo una percentuale di foresta, appena il 5%, oltre al 20% già perduto, prima che si arrivi a un punto di non ritorno (tipping point) oltrepassato il quale la foresta amazzonica non sarà più in grado di contribuire alla regolazione del clima globale. corsa contro il tempo anche per proteggere le comunità locali ...

Incendi Amazzonia - WWF : “Tre ecoregioni sotto scacco del fuoco nell’area fra Bolivia - Brasile e Paraguay” : L’Amazzonia è ancora sotto scacco: da un lato la natura divorata dalle fiamme, dall’altro popolazioni che restano senza spazi per vivere e sostenersi. Per capire quali siano le ‘micce’ che hanno scatenato questo inferno e come si stia affrontando questa emergenza, il WWF ha raccolto la testimonianza di Jordi Surkin, direttore dell’Unità di Coordinamento Amazzonica del WWF Latino America che vive e lavora in una delle aree più colpite della ...

La Bolivia Incendiata di Evo Morales : Se la foresta amazzonica brasiliana sta andando letteralmente in fumo ammantando di fuliggine una megalopoli come San Paolo, la più grande città Boliviana, Santa Cruz, non se la passa meglio per gli incendi scoppiati nella regione della Chiquitania e del Beni al confine con il Brasile e il Paraguay, dove ormai sono bruciati un milione di chilometri quadrati di selva.Manifestazioni di protesta contro la politica del governo di Evo ...

Amazzonia : in Bolivia quasi un milione di ettari di terreno devastato dagli Incendi : L’area distrutta dagli incendi che da diversi giorni stanno attanagliando la Bolivia ha raggiunto i 950.000 ettari. Lo rende noto Cliver Rocha, direttore dell’Autorità forestale e terrestre (ABT). Le fiamme hanno distrutto il 32% della foresta di Chiquitano, dove 1.871 famiglie di 11 comuni e 35 comunità indigene sono state colpite. Sono in corso operazioni dei pompieri con il sostegno di un Boeing Supertanker 747-400 affittato dal ...

Incendi Amazzonia : il Cile offre a Brasile e Bolivia aiuti per fermare i roghi : Il governo Cileno ha trasmesso a Brasile e Bolivia la propria collaborazione per cercare di frenare gli Incendi che stanno colpendo ampie porzioni della foresta amazzonica. “Gli Incendi nelle foreste dell’Amazzonia sono gravi, colpiscono i polmoni del nostro pianeta e mettono a rischio la salute dei suoi abitanti”, ha scritto il presidente Sebastian Pinera riferendo su Twitter di conversazioni con i suoi omologhi, Jair ...

Incendi Bolivia - tre roghi a Sud : arriva il Supertanker dagli Usa : Emergenza Incendi in Bolivia dove tre grandi roghi sono fuori controllo da mercoledì nella Chiquitania, regione delle savane nella provincia sud-orientale di Santa Cruz, e dove è giunto dalla California un aereo Supertanker noleggiato dal governo Boliviano. La Protezione civile Boliviana, insieme a circa 600 militari, sta cercando di arginare, per ora senza successo, le fiamme da terra nelle zone di Puerto Busch, San Matias, San Ignacio e San ...