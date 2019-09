In tv è sempre perfetta | ma ecco come hanno beccato Raffaella Carrà | irriconoscibile

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019)è uno di quei nomi che parlano da soli. La ‘Nazionale’ è infatti una delle donne italiane più famose nel mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. Insomma, una strabiliante e inarrestabile carriera. Icona della musica pop, e della tv nazionalpopolare dagli anni 70, quest’anno è tornata in Rai con una trasmissionemente in linea con il suo stile e il suo garbo. Nata a Bologna il 18 giugno del 1943, la Raffa Nazionale conserva la stessa grinta che ha trasformato i suoi programmi in pietre miliari della storia della televisione italiana. Una donna che non ha paura di osare. E lo dimostra una carriera sfolgorante, costruita sulle sue uniche forze senza scendere a compromessi. Durante la scorsa stagione televisiva è tornata su Raitre con ”A raccontare comincia tu”, un programma salottiero di incontri e confessioni ...

