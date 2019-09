In Italia 400 mila morti ' evitabili' tra gli under 75 Il report Eurostat

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - Italia terza dopo 16 eventi!!! Fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs - terzi Sottile e Chgbolu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: E’ SECONDA MARTA ZENONI!!! Bravissima l’azzurra che ha fatto la selezione negli ultimi due giri, ed ha perso solo contro la svedese che ha un gran finale. Prima Ngarambe in 9’07″06, Secondo posto per Zenoni in 9’08″34, terza la spagnola Pereira in 9’09″76 che è il personale. A seguire Polonia, Germania, Svizzera, Finlandia, Francia, Gbr, ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima vittoria per l’Italia - Davide Re domina i 400 metri : Arriva la prima vittoria per l’Italia nella Coppa Europa 2019 di Atletica, il ribattezzato Campionato d’Europa a squadra che si sta disputando a Bydgoszcz (Polonia). Davide Re ha confermato il pronostico della vigilia e non ha tradito le aspettative riuscendo a imporsi sui 400 metri col tempo di 45.35: non è il tempo strabiliante che il primatista nazionale sperava di far registrare (il suo record italiano è il 44.77 siglato lo ...

Tumori - terapia rivoluzionaria CAR-T da 400mila euro rimborsata in Italia : come funziona e chi cura : La terapia rivoluzionaria CAR-T verrà rimborsata in Italia, la notizia arriva direttamente dall'Agenzia Nazionale del Farmaco che ci spiega per quali paziente sarà applicabile il rimborso. Vediamo insieme cos'è la terapia CAR-T, relativa al farmaco Kymriah (tisagenlecleucel), come funziona e per quali Tumori è efficace.Continua a leggere

Nuoto - Campionati Italiani Estivi Assoluti e di Categoria 2019. Simona Quadarella big nei 400 stile. Stefano Ballo si prende i 200! : Un’occasione di riscatto per chi non è riuscito a qualificarsi per Gwangju che tanti atleti nel giro della Nazionale hanno saputo sfruttare ma anche un bel modo di chiudere la stagione per chi si Mondiali c’era e ne è uscito con soddisfazione o con un po’ di delusione, una tappa di passaggio per i più giovani reduci dalla messe di alloro degli Europei di Kazan e in preparazione per i Mondiali di fine agosto e infine una passerella per chi ha ...

Estate : in Italia circa 400 annegamenti l’anno - 60mila i salvataggi : Al mare, in piscina o al lago, non bisogna mai abbassare la guardia. “E’ davvero così perché, monitorando il fenomeno ogni anno, la stima degli annegamenti mortali in Italia è di circa 400 casi; spesso si oscilla tra i 380 e i 420 incidenti. Il trend del 2018 si è attestato su queste cifre. Quest’ anno fino a maggio, quando il tempo non è stato buono, avevamo assistito ad un diminuzione, ma già nei mesi seguenti il numero è ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : la 4x400m maschile resta ai piedi del podio - Italia seconda nel medagliere : Si sono conclusi con una giornata davvero storica per la Nazionale Italiana gli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera andati in scena a Boras, in Svezia. La spedizione azzurra ha raccolto un impressionante bottino di sei medaglie, impreziosito dai titoli continentali di Larissa Iapichino nel salto in lungo e di Carolina Visca nel lancio del giavellotto. Il bilancio complessivo della rassegna continentale giovanile è semplicemente da record: ...

Mondiali di Nuoto 2019 - bronzo e record Italiano per Gabriele Detti nei 400 stile libero : A salire sul podio dei Mondiali di Nuoto in Corea è Gabriele Detti: ha conquistato la medaglia di bronzo chiudendo al terzo posto nella gara dei 400 metri stile libero. Il 24enne livornese ha fatto registrare il tempo di 3'43''23, una performance che gli ha permesso anche di stabilire il nuovo record italiano e concedere il bis rispetto al podio ottenuto due anni fa nella rassegna iridata di Budapest.Continua a leggere

Mondiali Nuoto 2019 – Poker iridato nei 400 metri per Sun Yang - bronzo e record Italiano per Detti : Il ‘Dragone cinese’ si prende il quarto oro iridato consecutivo, Italia sul podio con Gabriele Detti che si prende bronzo e record italiano Comincia con una medaglia il programma di Nuoto per l’Italia ai Mondiali di Gwangju, Gabriele Detti infatti conquista il bronzo nella finale dei 400 stile libero, chiudendo alle spalle di Sun Yang e Mack Horton. Il nuotatore azzurro ferma il crono sul 3’43″23, centrando ...

Buoni fruttiferi di Poste Italiane : rubano 400 mila € - arrestati in Campania : Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rubano 400 mila €, arrestati in Campania I Buoni fruttiferi di Poste Italiane, di recente, fanno notizia non solo per il loro valore e l’effettiva convenienza nella sottoscrizione di qualche tipologia, ma anche per casi di cronaca. E non stiamo parlando di quel valore dei Buoni che Poste vorrebbe ridurre ai contribuenti, con tanto di sentenze giurisprudenziali che fanno da precedenti, ma anche di vere e ...

La metà dei gatti Italiani va in vacanza : valigie pronte per quasi 400 mila felini : Secondo un sondaggio svolto nella community online di Feliway, il 50% dei proprietari porterà il proprio gatto con sé in villeggiatura e il 79,5% di chi non lo porterà lo farebbe volentieri, almeno ogni tanto. Il sondaggio dal titolo ‘Gatto-vacanze 2019” è stato attuato dal brand per la serenità dei gatti, attraverso la sua community Facebook, che conta oltre 795.000 proprietari e amanti dei gatti. Ma dove andranno in vacanza i gatti ...

Atletica – Campionati Europei U23 : Italia ancora sul podio - Brayan Lopez conquista il bronzo nei 400 metri : Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16 talia ancora sul podio nei Campionati Europei under 23 di Atletica a Gavle, in Svezia. Nella terza giornata brilla la medaglia di bronzo nei 400 metri di Brayan Lopez, che si migliora per la seconda volta in due giorni con 46.16. Un nuovo progresso del 22enne piemontese, togliendo 18 centesimi al ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.45 nuoto – Il nuoto delle Universiadi si chiude qui. 19.43 nuoto – La 4×100 mistra uomini consegna la medaglia d’oro agli USA con una rimonta clamorosa di Apple, seconda la Russia poi il Brasile. Italia settima 19.42 nuoto – Si chiude la frazione a delfino, Russia davanti con gli USA in scia, Italiasettima con Razzetti 19.41 nuoto ...

Universiadi Napoli 2019 – Atletica : fulmine Folorunso nei 400HS - l’azzurra vince l’oro e sfiora il record Italiano : L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera Grande prestazione di Ayomide Folorunso all’Universiade di Napoli. L’ostacolista azzurra vola alla medaglia d’oro nei 400 ostacoli con il secondo tempo italiano di ogni epoca (54.75) e per la prima volta scende sotto i 55 secondi in carriera. Trema il record italiano ...