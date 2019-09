Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) Storica svolta del calcio, inè statalatra la. Lo riporta Gianluca Di Marzio spiegando che secondo l’intesa raggiunta, per i prossimi quattro anni, le donne riceveranno lo stesso stipendio degli uomini per le partite giocate con la maglia della. Le principali tutele riguardano stesse condizioni per salario minimo, giorni di vacanza, assicurazione sanitaria e mantenimento dello stipendio in caso di gravi infortuni che comportino un lungo periodo di stop. Una notizia per cui il mondo del calcio in rosa si batte da tempo, con numerose discussioni sollevate soprattutto dopo i mondiali di quest’estate. C’è ancora molto da fare per fare per portare ad un effettivadue mondi dello stesso sport che sono immensamente distanti, ma questo è sicuramente un passo in avanti che non ...

napolista : In #Finlandia approvata la parità salariale tra #Nazionale maschile e femminile - ilNapolista -