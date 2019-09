In che modo i tennisti scelgono le palle migliori?

Perchè Pedro Almodóvar ha davvero meritato il Leone D’Oro : È stato attribuito a Pedro Almodóvar il Leone D’Oro alla carriera per un regista della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera. Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar nell’accettare la proposta ha dichiarato: “Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo Leone ...

Gheddafi - 50 anni fa il golpe che cambiò la Libia. Un anniversario scomodo - quasi dimenticato : C’è un anniversario scomodo, quasi dimenticato. Lontano abbastanza nel tempo sempre più convulso della nostra contemporaneità. Rappresentato da una data simbolica. Perché certifica l’inizio di una storia lunga, tormentata e spesso drammatica durata oltre 42 anni e che ha coinvolto, spesso e malvolentieri, l’Italia. La storia è quella di Muammar Gheddafi che prese il potere formalmente il primo settembre 1969, quando aveva appena 27 anni, come ...

10 food trend che hanno cambiato il nostro modo di mangiare (e un po’ anche il mondo) : AvocadoProteine vegetaliIl cibo bioPreparazioni senza plasticaUnicorn foodLa frittura ad ariaIl sushiMatchaSmoothieIl CosmopolitanIl consumo dei prodotti bio cresce del 10% l’anno, è aumentata la percentuale di popolazione vegetariana e vegana (in Italia ormai 7 persone su 10 non mangiano carne) e, con la conseguente diminuzione dei consumi di carne, abbiamo scoperto alternative proteiche vegetali. Stiamo anche imparando a fare a meno ...

5 motivi per cui Pedro Almodovar è un leone (ora anche d'oro) del Cinema : Tre anni fa il New Yorker ha dedicato un ampio servizio al regista madrileno, intitolato L’evoluzione di Pedro Almodovar. È raro che il magazine della borghesia colta di Manhattan dedichi tante attenzioni a un cineasta europeo, ma Almodovar si è guadagnato l’eccezione. I motivi, che poi sono i motivi della sua imperitura fama, sono vari. Ma uno soprattutto: Kubrick a parte, Almodovar è forse il regista ...

Fairphone 3 è ufficiale ed è la “solita” mosca bianca che pensa in modo etico : Fairphone 3 è un prodotto etico pensato per durare più degli altri, non in termini di autonomia ma nel tempo L'articolo Fairphone 3 è ufficiale ed è la “solita” mosca bianca che pensa in modo etico proviene da TuttoAndroid.

Il governo britannico sta preparando un piano per sospendere il parlamento in modo che non possa interferire con Brexit - dice l’Observer : Alcune email scambiate da consiglieri del governo britannico di Boris Johnson e viste dal domenicale Observer mostrano che il governo ha chiesto pareri legali sulla fattibilità di un piano per sospendere i lavori parlamentari per cinque settimane, in modo da impedire al

Quella degli chef è una vita da pazzi. E non è un modo di dire : Sono già parecchi anni ormai che la drammaturgia ispirata dalla vita nelle cucine dei ristoranti ha colpito l'immaginazione del pubblico. L'idea è che quel mondo lì, grazie soprattutto al successo planetario dei cooking show, abbia finalmente aperto le sue porte. Un mondo fatto di prelibatezze, studio della materia prima, presentazioni del piatto, colori e sapori intensi. La spettacolarizzazione di un lavoro, un lavoro molto duro, più di quanto ...

Crisi - Meloni : “Unico modo per avere governo stabile è andare a votare. Gente che fino a ieri si insultava oggi non può andare d’accordo” : “Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il Capo dello Stato al Quirinale. “L’unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: Gente che fino a ieri si insultava oggi non ...

Conte fa lo shampoo a Salvini - che replica in modo desolante. Ma Di Maio fa pure peggio : Dopo appena 14 mesi di governo giallo-verde ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha certificato il fallimento politico della Lega e dei 5stelle. Il premier Conte ha vestito i panni del Professore e ha fatto uno shampoo accademico a Matteo Salvini. Una vera e propria umiliazione pubblica. Conte, senza tante remore, ha ricordato a Salvini tutti i suoi limiti e tutti i suoi gravi errori istituzionali e politici. Lo spettacolo era ...

Pierluigi Diaco : "Chiedo scusa a Nadia Toffa per non aver capito che quel suo grido di dolore era un modo per abbracciare la vita" : “In questi giorni oltre alle parole di sincero cordoglio, sui social e sui media si è svolto un insopportabile, incivile e gratuito dibattito sull’opportunità di vivere pubblicamente il dolore”. Con queste parole Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te ha voluto aprire il ricordo di Nadia Toffa.“Noi riteniamo che non sia giusto esprimere giudizi e dare pagelle su come affrontare la sofferenza”, ha detto ...

Bibbiano - due neuropsichiatre sul maresciallo scomodo : 'Anche lui ha figli - non si sa mai' : L'intercettazione che rivela la battuta e la risata tra due neuropsichiatre a Bibbiano sul maresciallo che pretendeva chiarezza non è sfuggita a La Gazzetta di Reggio. Il quotidiano riporta uno stralcio di dialogo tra due neuropsichiatre indagate nell'indagine Angeli e Demoni, a proposito del comportamento di un carabiniere, "reo" di voler approfondire la questione affidi in Val d'Enza. La risata delle neuropsichiatre verso il maresciallo La ...

Rudy Zerbi : “Uomini e Donne vuole solo chi cerca l’amore. Le polemiche? Un modo di avere popolarità” : Il giudice di Amici è anche redattore, da ben dieci anni, a Uomini e Donne. Di fronte alle accuse di Teresa Cilia e Mario Serpa, è intervenuto a difendere la buona fede della trasmissione: "Le pretestuose polemiche sono un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole".

Bruschetta al pomodoro - come si prepara (con qualche variante) : La Bruschetta al pomodoro è tra le specialità italiane che più colpiscono gli stranieri in vacanza, grazie alla semplicità estrema che tuttavia si traduce in un concentrato incredibile di sapori e di valori nutritivi. Nata, secondo gli storici, fra Toscana e Lazio ai tempi dell'Antica Roma, la Bruschetta al pomodoro tradizionali danno il meglio di sé quando i pomodori e il basilico sono al massimo della maturazione, i profumi intensi, i sapori ...

DayZ : tutte le versioni mondiali del gioco verranno modificate in modo da renderlo disponibile anche in Australia : Qualche giorno fa vi avevamo detto che DayZ, gioco attualmente già disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, è stato bannato dall'Australia in quanto al suo interno vi sono evidenti riferimenti a droghe.Ora lo studio di sviluppo Bohemia Interactive ha deciso di voler modificare tutte le copie del gioco presenti in tutto il mondo in modo da renderlo disponibile anche in Australia."Non vogliamo separare i giocatori Australiani dal resto del ...