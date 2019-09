In carica il Conte 2 | giuramento sobrio tra familiari e selfie

Dopo il giuramento al Quirinale il governo Conte bis è in carica : cosa succede adesso : Dopo il giuramento al Quirinale nelle mani del Capo dello Stato a Palazzo Chigi è prevista la cerimonia di insediamento del governo Conte 2, Dopo la quale si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno ci sarà l'ufficializzazione dell'indicazione di Paolo Gentiloni come commissario Ue.Continua a leggere

Premier e ministri hanno giuratoConte bis in carica. Oggi primo cdm : A meno di un mese da quel fatidico 7 agosto in cui tutto ha cominciato a crollare, la crisi di governo è risolta e una squadra nuova di zecca – o quasi – si appresta a giurare di fronte al Presidente della Repubblica, sotto la guida dello stesso Giuseppe Conte che si pensava inizialmente sarebbe stato la prima vittima. Segui su affaritaliani.it

Premier incaricato Conte da Mattarella : 14.39 Il Premier incaricato Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale, per sciogliere con il Presidente Mattarella la riserva sul nuovo governo.

La diretta - il Presidente della repubblica Mattarella riceve il Presidente incaricato Conte : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva. La Presidenza della repubblica ha infatti informato di aver aperto la sala stampa. Il segnale che a partire dalle 15 in poi il premier incaricato potrebbe salire al Colle. L'articolo La diretta, il Presidente della repubblica Mattarella riceve il Presidente incaricato Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo Conte 2 - oggi il premier incaricato va al Quirinale per sciogliere la riserva. Il nuovo esecutivo è pronto a partire – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo Governo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Gli ...

Conte bis - il premier incaricato si rivolge agli iscritti M5s : “Non teniamo i sogni in un cassetto” : L'appello del presidente del Consiglio incaricato Conte agli iscritti del M5S, che domani voteranno su Rousseau sulla nascita del Conte bis: "Il Movimento ha sempre posto in primo piano il programma per cambiare il Paese, senza farne una questione di schieramenti politici. A loro dico di non tenere in un cassetto queste idee, questi sogni".Continua a leggere

Salvini : Conte scarica M5S - abbraccia Pd : 14.24 "Conte ha già scaricato i 5Stelle e ha abbracciato con entusiasmo il suo Pd. Che tristezza, da avvocato del popolo a avvocato della casta". Così il leader della Lega, Salvini, dopo le parole del premier incaricato Conte, che ha sottolineato come non sia "appropriato" dire che è il premier dei 5 Stelle. "Non potranno scappare dal voto all'infinito, noi lavoriamo e ci prepariamo a vincere", aggiunge Salvini.

Versiliana 2019 - l’intervento del premier incaricato Giuseppe Conte alla festa del Fatto : Il premier incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in collegamento con la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, annunciando che ha intenzione di presentare programma e squadra “all’inizio della settimana prossima, non lunedì ma tra martedì e al massimo mercoledì dobbiamo chiudere. Spero di sciogliere la riserva, confido positivamente”, ha detto Conte, aggiungendo che il programma cui sta lavorando non sarà Fatto di ...

