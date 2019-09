Imane | ok della procura alla sepoltura

Uragano Dorian - il governatore della Florida : “RImane alta l’allerta” : “L’Uragano Dorian è ora di categoria 5, con venti da 281 chilometri all’ora. I residenti della Florida e le loro famiglie che vivono sulla costa devono restare in allerta” anche se Dorian ha cambiato rotta e sembra non destinato ad abbattersi direttamente contro lo stato. Lo afferma il governatore della Florida, Ron DeSantis, invitando i residenti a mantenersi pronti a evacuare nel caso fosse necessario. L'articolo ...

Luca Sardella : "Michael Jackson mi chiese di curargli le piante e di rImanere in America" : Luca Sardella è stato intervistato dal quotidiano Libero in occasione dell'inizio della nuova stagione televisiva, che lo vedrà nuovamente impegnato con Parola di pollice verde su Rete 4 e con la sua rubrica Speranza verde a Striscia La Notizia. Volto familiare del piccolo schermo italiano, Luca Sardella ha saputo conciliare nel corso della sua carriera entrambe le sue passioni, quella per l'agraria e per la musica pop, raccogliendo successi ...

“Che Dio mi aiuti”. Sossio Aruta - l’annuncio arriva a poche settImane dalla nascita della figlia : Mancano poche settimane alla nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Grande assente sarà Sossio Aruta, l’ex cavaliere che durante la sua esperienza nel dating show di successo di Canale 5 ha incontrato Ursula Bennardo e con la quale ha creato una famiglia. Tra poco, infatti, i due diventeranno genitori di Bianca. Sui social l’ex cavaliere ha voluto condividere con i fan la grande gioia di quello che si preannuncia un anno davvero ...

Ruth Bader Ginsburg - la più anziana giudice della Corte Suprema - nelle ultime settImane è stata curata per un tumore : Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, nelle ultime settimane è stata curata per un tumore: lo ha detto una portavoce della Corte, aggiungendo che la giudice ora sta bene e continuerà a lavorare

Il Titanic si sta perdendo in mare : ecco cosa rImane della storico transatlantico : Effettuate diverse immersioni subacquee nell’area dove si trova il Titanic: i sub hanno affermato che parte del relitto si sta deteriorando rapidamente. Nel corso di cinque immersioni subacquee, un team internazionale di esploratori di acque profonde ha ispezionato la nave affondata, che si trova a 3.800 metri di profondità nell’Atlantico. Mentre parti del relitto erano in condizioni sorprendentemente buone, altre caratteristiche ...

Mario Balotelli verso il Brescia - il destino di Icardi - gli esuberi della Juve : cosa ci aspetta nelle ultime due settImane di calciomercato : Mario Balotelli di nuovo in Serie A, a giocare nella sua Brescia, la città dove è cresciuto. Mauro Icardi ancora parcheggiato alla Pinetina, conteso tra Napoli, Roma e Juventus. L’Inter che aspetta una punta, ma forse ha bisogno anche di un centrocampista. La Juventus che invece deve prima di tutto vendere. Il Napoli che, preso Lozano, prepara un ultimo grande acquisto. La Roma che dopo il rinnovo di Nicolò Zaniolo cerca almeno un ...

Nadia Toffa : sui social il commovente addio della famiglia - “rImane tutto l’amore che ci hai donato” : La famiglia di Nadia Toffa ha scelto la pagina Instagram dell’amata conduttrice, morta ieri a soli 40 anni, per l’ultimo commosso saluto. “Cara piccola grande Nadia – si legge nel post – figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi“. “Si spegne con te una ...

«Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi».

RImane incastrato in una fessura della montagna mentre ricerca escrementi di pipistrello : salvato : Voleva recuperare una torcia che gli era caduta a qualche metro di distanza ma è accidentalmente scivolato finendo in una stretta fessura della montagna e restandovi incastrato. Per quattro giorni è rimasto intrappolato tra le rocce, senza riuscire a fare nessun movimento, fino a quando non è stato individuato dai soccorritori e sono iniziate le complicatissime operazioni di salvataggio, durate 10 ore. È accaduto nelle foreste di Chakry, in ...

Scivola e rImane incastrato in una fessura della montagna per 4 giorni : l’incredibile salvataggio : Stava cercando di recuperare la torcia che gli era caduta quando è Scivolato ed è finito in una stretta fessura della montagna, rimanendovi incastrato. Per quattro giorni è rimasto intrappolato tra le rocce, senza possibilità di movimento, finché non è stato individuato dai soccorritori e sono iniziate le difficili operazioni di salvataggio, durate 10 ore. È successo nelle foreste di Chakry, in Cambogia, a Sum Bora, ragazzo di 28 anni che stava ...

Diabolik - ultrà della Lazio ucciso. Tre settImane fa il matrimonio della figlia : «Papà mio. Che gli avete fatto?» : Fabrizio Piscitelli, noto come "Diabolik", aveva accompagnato all'altare Giorgia appena tre settimane fa. La figlia dell'ultras della Lazio non è risucita a trattenere rabbia...

Acqua - un quarto della popolazione mondiale rischia di rImanere senza. E l’Italia è tra i Paesi ad “alto rischio” : Un quarto della popolazione mondiale, sparsa in 17 Paesi, rischia di rimanere senz’Acqua. L’allarme arriva da uno studio dell’organizzazione World Resources Institute, secondo cui nazioni come India, Iran e Botswana sono sottoposte attualmente ad uno stress idrico “estremamente elevato”: stanno cioè usando quasi tutta l’Acqua che hanno a disposizione, e potrebbero rimanere senza. Tra le regioni a rischio ...

Regionalizzazione della scuola - no a cambiamenti : il sistema di istruzione rImane unitario : Non è stato un incontro risolutivo quello avvenuto a ora di pranzo di oggi venerdi 19 luglio tra il premier Conte e il vice premier Di Maio. Sul tavolo le trattative riguardo alla Regionalizzazione della scuola, proposta avanzata nel febbraio scorso dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che punterebbe alla riorganizzazione delle singole scuole in base alle effettive risorse di ciascuna regione. Polemicamente assente l'altro vice ...