Il viaggio della Costituzione nelle carceri approda alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il film s'intitola "in Italia, la Corte Costituzionale" e, con la regia di Fabio Cavalli in una produzione Clipper Media con Rai, si ispiravisita compiuta nel 2018 da sette giudici costituzionali in sette istituti penitenziari italiani. Un lavoro che è stato presentato lo scorso 5 giugno in anteprima nella Sala Sinopoli al ParcoMusica di Roma,presenza del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella, e che viene proiettato all'Hotel Excelsior del Lido diil 5 settembre alle 17 come evento speciale76^Internazionale di Artetografica. A fare gli onori di casa sarà il presidenteBiennale Paolo Baratta e accanto a lui interverranno la VicepresidenteCorte Costituzionale Marta Cartabia e i giudici costituzionali Luca Antonini e Francesco Viganò. Una iniziativa di questo genere è unica in Italia e nel ...

Inter : ?? | IN VIAGGIO La squadra in partenza per Cagliari: domani (ore 20.45) si gioca #CagliariInter ???? ?? Tutte le fo… - Mov5Stelle : Abbiamo bisogno di concentrare l’attenzione sui nuovi materiali, di puntare con decisione sulla ricerca e sull’inno… - repubblica : Trent'anni dalla morte di Gaetano Scirea, viaggio nei ricordi con il figlio: 'Con lui i giorni della gioia' -