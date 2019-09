Il telecomando di Fire TV arriva in Italia ed è già in offerta a 14 | 99 euro

Amazon annucia dispositivi Fire TV Stick 4K e telecomando vocale Alexa : Oggi Amazon ha annunciato un ampliamento dell’esperienza Fire TV in Italia con l’introduzione dei dispositivi Fire TV Stick 4K (il dispositivo più potente per lo streaming), Fire TV Stick (il dispositivo per lo streaming di Amazon più venduto) e il nuovo telecomando vocale Alexa. Per la prima volta l’esperienza evoluta di streaming e il controllo vocale con Fire TV sono disponibili per i clienti di Amazon.it; ...